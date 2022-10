Baugewerbe Wohnungsbau setzt Talfahrt fort - Auftragseingänge real mit 11 % im Minus

Berlin (ots) - "Mit großer Sorge sehen wir einen zunehmenden Einbruch der

Auftragseingänge im Wohnungsbau. Wir haben bereits in den letzten Monaten darauf

hingewiesen, dass aufgrund stark gestiegener Lebenshaltungs- und steigender

Finanzierungskosten sowie zulegender Materialpreise die Nachfrage im Wohnungsbau

erheblich gesunken ist. Der Rückgang der Auftragseingänge hält weiter an. Im

August sind es nunmehr real fast 24 % unter dem Vorjahresniveau. Insgesamt

fehlen uns zum Vorjahr nun schon real ca. 11 %." So Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer des ZDB, zu den aktuellen Meldungen das Statistischen

Bundesamtes zur Konjunkturentwicklung im Bauhauptgewerbe zum August 2022.



Pakleppa weiter: "Es zeigt sich immer deutlicher, dass der politische Anspruch,

im Jahr 400.000 Wohnungen zu errichten, nicht aufgehen wird. Der Wohnungsbau

braucht jetzt dringend die avisierte Gaspreisbremse. Der Druck der

Materialpreisentwicklung auf die Baupreise muss reduziert werden. Daher ist die

Baustoffindustrie schnellstmöglich auf die Entlastungen angewiesen.