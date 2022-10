Miltenberg (ots) - Alternative Faserstoffe - Komfort, trotz Nachhaltigkeit?



Hygienepapierprodukte aus nachhaltigem Material, insbesondere bei

Toilettenpapier, lösen bei vielen Verbrauchern die Assoziation von vermindertem

Komfort und Reißfestigkeit aus.



" Betrachtet man die Anfänge der Recyclingpapiere, ist dieser Gedanke

nachvollziehbar. Doch die Materialentwicklungen gehen weiter und heutzutage ist

kaum ein Unterschied zu bemerken ", sagt Andreas Jörn, Geschäftsleitung Marke

und neue Geschäftsfelder bei Fripa.





Dank langjähriger Innovation in der Faserverarbeitung, sollen diese Kompromisseab sofort der Vergangenheit angehören: oecolife bietet Verbrauchernnachhaltiges, plastikfreies Toilettenpapier mit gewohnter Haptik und Komfort. "Unsere oecolife-Toilettenpapiere sind genauso weich wie Toilettenpapier ausFrischzellstoff ", fügt er hinzu.Das klimafreundliche Sortiment von oecolifeDerzeit besteht das Toilettenpapier-Sortiment von oecolife aus vier mitalternativen Faserstoffen hergestellten Varianten: aus Bambus, Stroh, recyceltemAltpapier oder aus ungebleichtem, PEFC-zertifiziertem Zellstoff oder recyceltemAltpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Bei dem ungebleichten Papierbeträgt der Anteil des alternativen Rohstoffs 100 %, bei Bambus und Strohjeweils mindestens 60 % - und liegt damit weit über den derzeitigenBranchenstandards.Mission: Umweltfreundlich und plastikfreioecolife zielt mit seinem nachhaltigen Sortiment auf Verbraucher ab, die einenumweltfreundlichen und plastikfreien Lifestyle anstreben und trotzdem nicht aufKomfort verzichten wollen. Beim Produkt sowie bei der Verpackung wird auf denEinsatz von Kunststoffen als Rohstoff gänzlich verzichtet. Der 6erKraftpapierbeutel besteht aus mind. 20 % Recyclingpapier. " Hier ist das Ziel,den Recycling-Anteil weiter zu erhöhen ", fügt Andreas Jörn an. Die große27er-Vorratsbox besteht bereits zu 100 % aus Recyclingmaterial.Darüber hinaus wird auch beim Verbrauch an Nachhaltigkeit gedacht: Bei der27er-Vorratsbox wird die Wiederverwendbarkeit des Vorratskartons ermöglicht.Die Mission von oecolife, den Einsatz von Kunststoffen und damit den globalenPlastikmüll zu reduzieren, geht weit über das Toilettenpapier hinaus: Durch einePartnerschaft mit Plastic Bank unterstützt oecolife den Aufbau vonPlastiksammelsystemen in wirtschaftlich aufstrebenden Regionen.Über oecolifeoecolife wurde im August 2021 als nachhaltige Marke des Unternehmens FripaPapierfabrik Albert Friedrich KG gegründet. Die Niederlassung befindet sich inMiltenberg, Bayern, wo auch das Mutterunternehmen Fripa seit 1948 ansässig ist.Die Marke oecolife spezialisiert sich auf die Produktion und den Vertrieb vonumweltfreundlichen Hygienepapierprodukten aus alternativen, nachhaltigenFaserstoffen in plastikfreier Verpackung und bietet derzeit ein Produktportfoliobestehend aus Toilettenpapier, Taschen- und Kosmetiktüchern, Naturkosmetik undAccessoires an. Die Verpackungen umfassen Kraftpapierbeutel, Naturkartonagen mitGrasanteil, sowie Vorratskartons zur mehrfachen Verwendung.