Die Themen Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion rücken zunehmend in den Mittelpunkt der Unternehmensführung

München (ots) - 93 Prozent der Führungskräfte in acht Industrieländern rund um

den Globus sagen, dass Aspekte von Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion (im

Englischen "Diversity, Equity & Inclusion", kurz DE&I) heute in ihren

Unternehmen mehr zählen als noch im Jahr 2019. Dies ist ein Ergebnis der

aktuellen Studie "Employees at the Center: What It Takes to Lead on DE&I Now"

der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII), bei

der weltweit 420 Managerinnen und Manager befragt wurden, darunter 44 aus

Deutschland.



Dr. Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Der

Komplex DE&I hat durch die Pandemie einen enormen Schub bekommen. Das

Top-Management kümmert sich seither deutlich intensiver um die Belange der

Mitarbeiter. In Deutschland beispielsweise geht es inzwischen nicht mehr nur um

die Förderung von Frauen, sondern um einen viel breiteren Ansatz. Ziel ist es

letztlich, dass sich möglichst viele Mitarbeiter von dem Handeln der

Unternehmensführung repräsentiert fühlen."