Landtage könnten Millionen Euro mit Solarenergie sparen (FOTO)

Berlin (ots) - In vielen Bundesländern greift bald eine Solarpflicht. Doch

gerade bei öffentlichen Gebäuden besteht häufig noch Nachholbedarf: So könnten

etwa alleine die Landtage von Baden-Württemberg, Niedersachsen und

Nordrhein-Westfalen bis zu 265 Haushalte versorgen und Strom im Wert von 327.000

Euro pro Jahr sparen.



Die Landtage von Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

könnten zusammen bis zu 798.600 Kilowattstunden Solarstrom pro Jahr produzieren.

Damit würde die Landespolitik nicht nur ein entscheidendes Zeichen für die

Energiewende setzen, sondern auch jede Menge Geld sparen. Die Solarplattform

Otovo (https://www.otovo.de/) analysierte das Installationspotential auf den

Dächern des Stuttgarter Landtags, des Leineschlosses in Hannover sowie des

Hauses des Landtags in Düsseldorf und kam auf eine enorme Summe: Die

Landesregierungen könnten jährlich rund 327.000 Euro an Stromkosten sparen* -

oder mit den 2183 verbauten Modulen genug Strom für bis zu 265 Haushalte** ins

Netz einspeisen. Hochgerechnet auf die übliche Lebensdauer einer Solaranlage

(mindestens 30 Jahre) ließen sich die Stromkosten sogar um knapp 9,8 Millionen

Euro reduzieren.