PwC-Studie zu Cyber Security 30 % der deutschen Unternehmen erlitten Schaden im Millionenbereich durch Datendiebstahl (FOTO)

- Unternehmen nicht ausreichend auf wachsendes Gefährdungspotenzial vorbereitet

- Die Hälfte der Entscheider:innen erwartet, dass ihr Budget für Cybersicherheit

im nächsten Jahr steigt

- Die Notwendigkeit für transparentes Cyber-Security-Reporting wächst



Fast ein Drittel (30 %) der deutschen Unternehmen gibt an, dass sie in den

letzten drei Jahren einen Schaden von mehr als einer Million US-Dollar durch den

jeweils gravierendsten Fall von Datendiebstahl erlitten haben - 3 % mehr als im

internationalen Vergleich. Zu diesem Ergebnis kommt die Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft PwC Deutschland in der jüngsten Ausgabe ihrer jährlich

wiederkehrenden, globalen Studie "Digital Trust Insights". An der Umfrage haben

weltweit mehr als 3.000 Entscheider:innen aus dem operativen und strategischen

Geschäft sowie aus der IT teilgenommen. Besonders alarmierend: Obwohl zwei

Drittel der 242 deutschen Befragten davon ausgehen, dass Cyberkriminelle im

kommenden Jahr das größte Risiko für ihr Geschäft darstellen, sind sie nach

eigener Angabe auf Angriffe dieser Bedrohungsakteure am wenigsten vorbereitet.