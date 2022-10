Nachhaltig erzeugter Stahl Ford unternimmt nächste Schritte in Richtung Klimaneutralität in Europa bis 2035

Köln (ots) -



- Ford Europa unterzeichnet Absichtserklärung mit Tata Steel Nederland B.V.,

Salzgitter Flachstahl GmbH und ThyssenKrupp Steel Europe AG, um die Versorgung

mit nachhaltig erzeugtem Stahl für den zukünftigen Fahrzeugbau sicherzustellen

- Ford strebt die Verwendung von nachhaltig erzeugtem Stahl bei dem neuen,

vollelektrischen Crossover, der ab 2023 im Cologne Electrification Center

gebaut werden wird, an

- Bereits Anfang des Jahres ist Ford der internationalen First Movers Coalition

beigetreten und hatte sich dazu verpflichtet, bis 2030 zehn Prozent

CO2-neutralen Stahl für die Fahrzeugfertigung zu verwenden

- Die Zusammenarbeit mit Lieferanten ist für Ford unerlässlich, um bis 2035 das

Ziel von null Emissionen für alle europäischen Fahrzeugverkäufe und der

CO2-Neutralität von Werken sowie Logistik und Lieferanten in Europa zu

erreichen



Ford Europa hat weitere Schritte angekündigt, um die Versorgung mit nachhaltig

erzeugtem Stahl für zukünftige Produkte sicherzustellen. Die Verwendung von

CO2-neutral erzeugtem Stahl soll dazu beitragen, das Unternehmensziel der

Klimaneutralität in Europa bis 2035 zu erreichen. Vor diesem Hintergrund

schließt Ford ein Memorandum of Understanding (MoU) mit der Salzgitter

Flachstahl GmbH, der Tata Steel Nederland B.V. sowie der ThyssenKrupp Steel

Europe AG ab. Alle drei strategischen Zulieferer von Ford haben ihrerseits

eigene Pläne, die Produktion von nachhaltig erzeugtem Stahl in den kommenden

Jahren zu erhöhen. Basierend auf den Beziehungen zu diesen Partnern wird Ford

den CO2 -Fußabdruck seiner Lieferkette deutlich verbessern. Als erste Anwendung

plant Ford, den nachhaltig erzeugten Stahl ab 2023 für die Produktion des neuen,

vollelektrischen Crossover-Fahrzeugs zu verwenden.