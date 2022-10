Infortrend EonStor GS Unified Storage bietet erstmals Hochverfügbarkeitsservice zur Sicherstellung der Servicekontinuität für kritische Workloads

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technologie, Inc. (https://www.infortrend.

com/de/home?utm_source=DE20221025&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221025PR&

utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von

Unternehmensspeichern, stellt den HA (High Availability) Service für seine

EonStor GS Unified Storage-Lösungen vor. Die neue Funktion verbessert die

Speicherredundanz erheblich, gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb und

minimiert Serviceunterbrechungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.



EonStor GS ist ein einheitliches Speichersystem mit doppelt redundanten

Controllern, das für Unternehmen entwickelt wurde. Unternehmen, die diese

Speicherlösungen nutzen, können sich auf unterbrechungsfreie Dienste verlassen,

wenn ein einzelnes Netzteil/ein einzelner Controller ausfällt. Bei

unvorhergesehenen lokalen Ereignissen wie Stromausfällen und Netzstörungen ist

die Kontinuität der Dienste jedoch kaum gewährleistet. Geplante Ereignisse wie

eine Systemaktualisierung können dennoch zu Betriebsausfällen und Umsatzeinbußen

führen.





Um Unternehmen bei der Überwindung dieser Probleme zu helfen, bietet Infortrendeinen HA-Service auf EonStor GS an, um einen unterbrechungsfreien Betrieb mitStandortresilienz zu gewährleisten, mit einer Wiederherstellungszeit von nahezuNull (RTO) und einem Wiederherstellungszeitpunkt von Null (RPO).Um den HA-Service zu implementieren, stellt ein Unternehmen zwei Speichersystemean nahe gelegenen Standorten bereit. Wenn einer von ihnen ausfällt oder eineFehlfunktion hat, übernimmt der andere sofort alle Dienste. Dieser Vorgangbasiert auf dem "Auto Failover / Auto Failback"-Mechanismus, bei dem der Statusdieser beiden Systeme ständig überwacht wird, um einen automatisierten,schnellen Serviceübergang zu gewährleisten. Außerdem werden auf beiden Systemenidentische Kopien der Daten gespeichert, so dass derHochverfügbarkeitsmechanismus sicherstellt, dass die Dienste nahtlos übernommenwerden, ohne dass die Nutzer es merken."EonStor GS in Verbindung mit HA-Service bringt große Vorteile für Betriebe, diekontinuierliche Dienste benötigen, wie z.B. Finanzwesen, Telekommunikation,Regierung und öffentlicher Sektor, Energie, High-Tech-Fertigung, medizinischeIndustrie, usw.", sagte Frank Lee, Senior Director of Product Planning beiInfortrend. "Darüber hinaus ist der HA-Service auch für EonStor GSeSingle-Controller Unified Storage verfügbar, um KMUs dabei zu helfen, einenkontinuierlichen Service zu bieten, selbst wenn ein Standort ausfällt."Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20221025&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221025PR&utm_content=002) und EonStor GSe (https://www.infortrend.com/de/products/gse?utm_source=DE20221025&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221025PR&utm_content=003)Kontaktieren Sie Infortrend, um eine Anfrage zu stellen (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=EN20221025&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20221025PR&utm_content=004)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerstleistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmensbasieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus aufQualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.infortrend.com .Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von InfortrendTechnology, Inc., andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/infortrend-eonstor-gs-unified-storage-bietet-erstmals-hochverfugbarkeitsservice-zur-sicherstellung-der-servicekontinuitat-fur-kritische-workloads-301657932.htmlPressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 #8557,Hannah.Chen@infortrend.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113061/5353097OTS: Infortrend Technology