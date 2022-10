Vention stellt MachineCloud, die erste Software ihrer Art für die unterstützte Bereitstellung der Inustrieautomatisierung, vor

Montreal (ots/PRNewswire) - Ermöglicht die softwaregestützte Bereitstellung

automatisierter Anlagen direkt von der Cloud zur Fertigungshalle mit

Schritt-für-Schritt-Anleitung



MONTREAL, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ - Vention, die führende Plattform für

die digitale Fertigungsautomatisierung (MAP), hat offiziell die Einführung

seines neuen softwaregestützten digitalen Zwillings, MachineCloud,

bekanntgegeben. Hersteller verfügen jetzt über ein Tool, um automatisierte

Anlagen erfolgreich einzusetzen und ihre Kernkompetenz in der industriellen

Automatisierung von der Designphase bis zur Bereitstellungsphase aufzubauen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Durch Nutzung der digitalen Zwillingsdaten der Maschine, die bereits auf derManufacturing Automation Platform von Vention vorhanden sind, kann Vention jetzteinen vollständig maßgeschneiderten Bereitstellungsfluss anbieten, indem dertypische Aufwand für die Hardware- und Softwareinbetriebnahme effektiveliminiert wird. Mit den Fernsteuerungsfunktionen von MachineCloud könnenBenutzer ihre MachineLogic-Sequenzen von überall auf der Welt programmieren undauf ihren automatisierten Anlagen bereitstellen.Innerhalb der Reichweite aller Hersteller bietet MachineCloud in Form einereinfachen und interaktiven Schritt-für-Schritt-Anleitung eineEchtzeit-Sichtbarkeit des Maschinenvorgänge, wie Status und E-Stop-Ereignisseüberall auf der Welt. Gemeinsam mit dem MotionController von Vention kann sichdas Kundensupport-Team von Vention aus der Ferne mit Ihrer Maschine verbindenund Support am selben Tag anbieten. Zu den weiteren Funktionen von MachineCloudgehören die softwaregestützte Einrichtung für Hardware und Verkabelung,Fernzugriff auf die MachineMotion-Datenprotokolldatei,Maschinenkonfigurationsprüfung und Anwendungsprüfung."In den letzten sechs Jahren haben wir Unternehmen die Möglichkeit gegeben, dieIndustrieautomatisierung zu beschleunigen, indem wir Nachunterstützung für dieProduktion bereitgestellt und die Belegschaft weitergebildet haben. DieVereinfachung der Bereitstellung war ein notwendiger nächster Schritt, den wirangegangen sind, indem wir die tatsächliche Maschine und ihren digitalenZwilling so eng wie nie zuvor verknüpft haben", erklärte Etienne Lacroix, CEOvon Vention. "Wir kratzen lediglich an der Oberfläche der Benutzererfahrungen,die nur durch die Nutzung der Cloud-Technologie möglich sind, um die Hardwareder Industrieautomatisierung und die Engineering-Software zu kombinieren."Informationen zu VentionVention hilft mit einer demokratisierten Anwendererfahrung einer Reihe derinnovativsten Hersteller, ihre Produktionsanlagen in nur wenigen Tagen zu