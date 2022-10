Kapital 1852 startet weiteren Venture-Capital-Dachfonds

Düsseldorf (ots) -



- Dachfondstruktur ermöglicht Investment in ein diversifiziertes Portfolio aus

bis zu 16 Zielfonds

- Investmentschwerpunkte bilden technologische Innovationen in den Bereichen

Digitalisierung, Deep Tech, Digital Health und Clean Energy

- Die insgesamt vierte VC-Strategie der Private-Markets-Plattform Kapital 1852

strebt Zielrendite von 18 Prozent p.a. an



Die Private-Markets-Plattform Kapital 1852 Beratungs GmbH startet mit dem Equity

Invest V "Digital Growth II" eine Folgestrategie des erfolgreichen Equity Invest

III "Digital Growth". Investment-Schwerpunkt bildet der Bereich digitale

Technologien. Der Fonds mit einem Zielvolumen von 120 Mio. USD und einer

Zielrendite von 18 Prozent p.a. investiert dafür in 12 bis 16 Zielfonds weltweit

führender Venture-Capital-Fondsmanager mit nachweisbaren, veritablen Track

Records, hoher Reputation und erfahrenen Investmentteams.