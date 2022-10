Neue Produkte und gute Gespräche INSIGHT Health mit neuem Konzept - Roadshow stellt Kundenkreis neueste Diagnose- und Verordnungsdaten vor

Waldems-Esch (ots) - Nachdem es Mitte Mai von seitens CompuGroup Medical

"Welcome to the family" hieß, wurde nach nur wenigen Monaten intensiver

Zusammenarbeit von INSIGHT Health GmbH das erste gemeinsame Produkt auf Basis

von Diagnosedaten vorgestellt, welches die enormen Synergieeffekte beider

Unternehmen vereint und verdeutlicht.



Das Konzept einer Roadshow mit einer Veranstaltungsreihe zwischen dem 22.

September und dem 6. Oktober in Langenfeld, München und Berlin wurde hierbei

bewusst gewählt, um einem großen Kreis an Kunden persönlich die Möglichkeit zu

bieten, nicht nur neues über Produktinnovationen der INSIGHT Health und

aktuellen Trends am Pharma-Markt zu erfahren, sondern ebenfalls in einem

besonderen Forum den Austausch mit Fachkollegen zu suchen.