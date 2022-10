Deggendorf (ots) - Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern wird für viele

Steuerkanzleien zunehmend ein Problem. Obwohl das Business-Portal LinkedIn

hierbei Abhilfe schaffen könnte und zur Ansprache von TOP-Bewerbern das höchste

Potenzial bietet - bleibt dieses allerdings von den meisten Kanzleien ungenutzt.

"Viele Steuerkanzleien sind zwar auf LinkeIn registriert - nutzen die Plattform

jedoch nicht aktiv für ihr Recruiting", sagt Sandra Völzke LL.M.



"Wer LinkedIn nicht berücksichtigt, verpasst die Chance, seine Arbeitgebermarke

bei knapp 700 Millionen Mitgliedern bekanntzumachen", ergänzt die

Recruiting-Expertin. Sandra Völzke LL.M. nutzt LinkedIn und andere soziale

Medien, um gezielt passende Mitarbeiter für Steuerberater zu finden. In diesem

Artikel verrät sie, warum Kanzleien LinkedIn beim Recruiting keinesfalls

vernachlässigen sollten.





LinkedIn bietet vor allem langfristige ChancenWie bei jeder anderen Plattform auch, beruht der Recruiting-Erfolg auch beiLinkedIn auf Konsistenz. Daher ist für eine kurzfristige Gewinnung vonFachkräften die Plattform LinkedIn aktuell nicht geeignet. Langfristig gesehenbietet die Plattform jedoch gute Möglichkeiten, TOP-Mitarbeiter auf die eigeneKanzlei aufmerksam zu machen.Denn laut einer LinkedIn-Umfrage sind zwar viele Steuerberater undWirtschaftsprüfer auf der Business-Plattform registriert - nutzen sie jedochselten. Genau darin sieht Expertin Sandra Völzke LL.M. für Steuerkanzleien diegroße Chance: Indem sie auf der Plattform aktiver werden und regelmäßiginteressante Inhalte posten, können sie sich von der inaktiven Konkurrenzabheben und somit zu den ein bis zwei Prozent derjenigen Kanzleien gehören, dieauf LinkedIn als Arbeitgeber sichtbar sind.Aktive Nutzer werden auf LinkedIn besser wahrgenommenDen klaren Wettbewerbsvorteil für Kanzleien sieht Sandra Völzke LL.M. vor allemin der Möglichkeit, sichtbarer zu werden und damit von potenziellen Kandidatenbesser wahrgenommen zu werden als die Konkurrenz: Kanzleien eröffnet sichdadurch die Chance, die eigene Marke gegenüber anderen Mitbewerbernhervorzuheben und sich so als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.Darüber hinaus werden Kanzleien, die online aktiv sind, auch bei Google bessergerankt. Potenzielle Bewerber, die bei Google nach Steuerkanzleien suchen,werden auf aktive Kanzleien leichter aufmerksam und nehmen sie als offenen unddigital aufgestellten Arbeitgeber wahr. So werden auch TOP-Mitarbeiter dazuveranlasst, sich von selbst bei der Kanzlei zu bewerben.Recruiting-Expertin Sandra Völzke LL.M. empfiehlt Kanzleien daher, die PlattformLinkedIn unbedingt im Auge zu behalten und die darin liegende Chance fürlangfristigen Recruiting-Erfolg zu nutzen.Über Sandra Völzke LL.M.:Sandra Völzke LL.M. und Nadine Völzke sind die Gründerinnen von VölzkeConsulting. Gemeinsam mit ihrem Team haben sie es sich zur Aufgabe gemacht,Steuerberater und Wirtschaftsprüfer dabei zu unterstützen, mit digitalenMethoden qualifizierte Bewerber zu finden und für sich zu gewinnen. Mithilfe dersozialen Medien helfen die Recruiting-Expertinnen ihren Kunden dabei, denwichtigen und dringenden Schritt in die Digitalisierung zu gehen und eineattraktive Arbeitgebermarke aufzubauen. Mehr Infos dazu unter:https://www.voelzke-consulting.de/recruitingPressekontakt:Völzke ConsultingVertreten durch: Nadine & Sandra Völzkemailto:kontakt@voelzke-consulting.dehttp://www.voelzke-consulting.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166132/5353161OTS: Völzke Consulting