NTT DATA erhält SAP® Global SAP® SuccessFactors® Partner Excellence Award 2022 für sein Kundenerfolgsmanagement (FOTO)

Bielefeld (ots) - NTT DATA (https://www.nttdata.com/global/en/) gab heute

bekannt, dass es für sein Kundenerfolgsmanagement (Customer Success Management)

mit einem SAP® Global SAP® SuccessFactors® Award for Partner Excellence 2022

ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen gehört auch in der Kategorie

Mitarbeitererfahrung (Employee Experience Impact) zu den Finalisten. Die

Auszeichnungen wurden von SAP (http://www.sap.com/) (NYSE: SAP) an führende

Partner vergeben, die herausragende Beiträge im Zusammenhang mit "SAP

SuccessFactors"-Lösungen leisten. Die Preisträger helfen ihren Kunden in

Zusammenarbeit mit SAP, Innovationen umzusetzen, schnelle Ergebnisse zu

erzielen, nachhaltig zu wachsen und Abläufe zu vereinfachen.



"Cloudbasierte 'SAP SuccessFactors'-Lösungen zählen zu den wichtigsten

Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation", erklärt Norbert Rotter, CEO

von NTT DATA Business Solutions AG und SVP NTT DATA

(https://nttdata-solutions.com/de/) . "Es ist uns eine Ehre, zu den Gewinnern

des erstmals von SAP vergebenen SuccessFactors Partner Excellence Award zu

zählen. Dies unterstreicht einmal mehr, wie erfolgreich SAP und NTT DATA als

globale strategische Partner zusammenarbeiten."