Gütesiegel Cicero - 3 Tipps, wie das Sammeln der Cicero-Credits für Versicherungsberater endlich stressfrei wird (FOTO)

Schaffhausen (ots) - Für Menschen, die hinsichtlich ihrer Versicherungen eine

Beratung suchen, ist schwer zu erkennen, ob ein Berater kompetent ist. Deshalb

schafft das Gütesiegel Cicero Klarheit. Versicherungsberater in der Schweiz

müssen erst eine Prüfung ablegen, um ihre Zertifizierung zu verdienen, und dann

sogenannte Cicero-Credits sammeln, um nachzuweisen, dass sie sich regelmäßig

weiterbilden.



"Nur durch die Teilnahme an umfassenden Weiterbildungsmassnahmen erhalten

Versicherungsberater die notwendigen Cicero-Credits, das kostet sehr viel Zeit",

sagt Salvatore Righettino. Damit Versicherungsberater ihre Aus- und

Weiterbildung besser in den Alltag integrieren können, hat der Experte eine

effiziente Lösung entwickelt.