Neue Gehälter-Studie

Münster, Neuwied (ots) - Die Vergütungen von GmbH-Geschäftsführern sind in

Betriebsprüfungen immer wieder ein neuralgischer Punkt. Liegen sie deutlich

unter dem Durchschnitt der jeweiligen Branche, ergeben sich daraus individuelle

Spielräume für Gehaltsverhandlungen. Sprengen die Vergütungen hingegen den

branchenüblichen Rahmen, unterstellen die Finanzverwaltungen nicht selten

verdeckte Gewinnausschüttungen. Die Folge sind dann hohe Steuernachforderungen,

die im Einzelfall eine GmbH ruinieren können.



Neueste Zahlen liefert die aktuelle Gehaltsstrukturuntersuchung

"GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2023" von BBE media, die im Dezember 2022 in

der 28. Auflage bei der LPV GmbH erscheint. Die Studie basiert auf den

Gehaltsdaten von 2.532 GmbH-Geschäftsführern aus 55 Branchen in fünf

Wirtschaftszweigen.