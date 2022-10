Dogern (ots) - Egal, wie und wo gearbeitet wird - die Arbeitswelten, Aufgaben

und Bedürfnisse sind verschieden. Jeder hat unterschiedliche Ansprüche an einen

Arbeitsplatz und die Wünsche nach einem passenden Bürodrehstuhl sind so

unterschiedlich wie die Nutzer selbst. Wäre es also nicht praktisch, einen

Drehstuhl zu haben, der ein Wunscherfüller für jeden sein kann?



Der neue se:kit von Sedus verfolgt einen besonderen Ansatz, denn er funktioniert

nach dem Baukastensystem und stellt Bequemlichkeit in den Fokus. Der Nutzer

entscheidet, wie sich der Drehstuhl zusammensetzen soll und welche Komponenten

er haben möchte - frei nach dem Motto "weniger ist mehr" oder auch "mehr ist

mehr".





se:kit - der BaukastenstuhlFür welchen Nutzer soll der Drehstuhl passen? Und in welchem Arbeitsbereich wirder eingesetzt? Wird ein Stuhl gewünscht, der kaum Bedienung benötigt oder einer,der sich individuell anpassen lässt? Dank des Baukastensystems besitzt se:kitein Mehr an Möglichkeiten bei der Konfiguration. Von der Nackenstütze bis zurRolle, von der Farbe der Membran oder des Vollpolster bis zur Mechanik - nahezualle Komponenten lassen sich einzeln auswählen und zum Wunsch-Drehstuhlzusammenstellen."se:kit ist ein Bürodrehstuhl im Baukastenprinzip, der mit Funktion, Ergonomieund Ästhetik überzeugt," erklärt Ernst Holzapfel, Leiter Marketing der SedusStoll AG. "Dank des Mix-and-Match-Charakters sowie der vielfältigen Auswahllässt sich se:kit individuell gestalten, damit jeder sein Lieblingsmodellbekommt."Trotz des hohen Maßes an Individualisierbarkeit haben alle Optionen einsgemeinsam: Sie vereinen durchdachte Funktionen mit den höchsten Ansprüchen anErgonomie. Das in der Rückenlehne verbaute flexible Element macht dieRückenlehne mobil und ermöglicht so, dass sie dem Nutzer folgen kann und beijeder Bewegung Halt bietet. Durch einen Recyclinganteil von bis zu 60% überzeugtse:kit zudem in Sachen Nachhaltigkeit und garantiert durch eine sortenreineTrennung der Materialien eine gute Recyclingfähigkeit.se:kit - aus vielen Komponenten wird ein GanzesDie Summe allen bequemen Sitzens ergibt sich auch mehreren Teilen: Neben demdurchdachten Rückenlehnenkonzept sorgen auch Vollpolster oder Membran sowieSitzpolster für besten Komfort. Abgerundet durch eine intelligente Mechanik undverschiedene Extras wird das Sitzerlebnis perfekt.se:kit setzt sich durch die modularen Elemente ganz einfach zusammen. Dieselassen sich fast alle werkzeuglos verbinden.1. Die Mechanik: Alle guten Dinge sind drei - Kinetic-Swing-Mechanik,Similarmechanik mit Gewichtsautomatik oder Similarmechanik mit individuellerGewichtseinstellung.2. Der Sitz: Wie bequem soll es sein? Reicht der Standard-Sitz mit 55 mm odersoll es die Komfort-Ausführung mit 65 mm sein?3. Die Rückenlehne: Wer die Wahl hat, kann frei entscheiden - Membran oderVollposter sind jeweils in drei Varianten frei wählbar mit einer Rückenhöhevon 63 cm bis 73 cm.4. Die Armlehnen: Die höhenverstellbaren Armlehnen sind in fünf Ausführungenwählbar oder können auf Wunsch auch einfach abgewählt werden.5. Das Fußgestell: 5-Sterne, 4-Sterne (Konferenz) oder 5-Sterne-Counter - allesist möglich. Zusätzlich kann der Nutzer die Variante mit Gasfeder auswählen.Die langlebige Sitzhöhenverstellung arbeitet auch bei wechselnden Benutzernnahezu verschleißfrei. Sie gewährleistet in der untersten Einstellung einweiches, rückenschonendes Abfedern beim Hinsetzen.6. Das Zubehör: Die höhenverstellbare, schwenkbare Nackenstütze sorgt fürEntlastung von Kopf und Nacken. Zusätzliche Ordnung am Drehstuhl schafft derKleiderbügel am Stuhlrücken.Das neue Modell wird auf der Orgatec vom 25.10- bis 29.10.2022 erstmalig derÖffentlichkeit vorgestellt. Der Stand von Sedus ist in Halle 8.1, C048, E049,C050, E051.Pressekontakt:Sedus Press OfficeBernadette Trepte, real communications, Barbarastraße 70, 50735 KölnTelefon 0221 26136742, E-Mail mailto:sedus@real-communications.com,http://www.real-communications.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43223/5353220OTS: Sedus Stoll AG