LBS-Immobilienmarktatlas 2022 "Regionen in Schleswig-Holstein" / Bestandshäuser im Hamburger Umland werden zum Teil günstiger

- Verteuerte sich Wohneigentum in den untersuchten Orten in den letzten zehn

Jahren stetig um bis zu 172 Prozent, werden erstmals leichte Preisrückgänge

verzeichnet.

- In sechs von elf untersuchten schleswig-holsteinischen Orten im Hamburger

"Speckgürtel" wurden Bestandshäuser im ersten Halbjahr 2022 um bis zu 2,6

Prozent günstiger.

- Die Preise für Bestandswohnungen stiegen dagegen weiter.



"Die Preise für Gebrauchtimmobilien im Hamburger Umland scheinen sich zu

beruhigen", so Wolfgang Ullrich, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH. Die

Rückgänge in einzelnen Orten von minus 0,2 bis zu minus 2,6 Prozent werte er als

eine erste Reaktion auf die verschiedenen Einflussfaktoren, die eine

Baufinanzierung erschweren.