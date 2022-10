Hamburg (ots) - Die durchschnittlichen Angebotspreise stiegen laut LBS-Studie im

Vergleich zu 2020 je nach Objektart zwischen rund 15 bis zu rund 105 Prozent.

"Wohnen in Schleswig-Holstein ist in den letzten zwei Jahren deutlich teurer

geworden," so Wolfgang Ullrich, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH.



Erwartungsgemäß sind die Preisdifferenzen erheblich. Die Preisspanne für

Bestandshäuser liegt aktuell zwischen 2.019 Euro/m² in Galmsbüll und 28.671

Euro/m² in Kampen auf der Insel Sylt. Die günstigsten Angebotspreise für

Bestandswohnungen verzeichnete Rendsburg mit 2.064 Euro/m². Wie gewohnt werden

die teuersten Wohnungsangebote in Kampen (15.285 Euro/m²) registriert.





Das sind einige der Ergebnisse des aktuellen Immobilienmarktatlanten der LBSBausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG, der in Zusammenarbeit mit demHamburger Forschungsinstitut FUB IGES Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbHveröffentlicht wurde.Preisspitzenreiter in Schleswig-HolsteinDie Inseln Sylt, Amrum und Föhr sowie St. Peter-Ording und die Region LübeckerBucht führen nach wie vor die Preisrangskala an. Traditionell belegtTimmendorfer Strand Platz 1 der teuersten Ostseestandorte. Die hohe Nachfragenach Ferienimmobilien hat die Preise in Küstennähe weiter steigen lassen,beispielsweise für Bestandswohnungen in Scharbeutz (6.777 Euro/m², plus 50,5 %),in Großenbrode (5.924 Euro/m², plus 77,1 %) oder in Schönberg (4.356 Euro/m²,plus 93,6 %).Hohe Preisdynamiken im vergleichsweise niedrigen PreissegmentIn einer Preisspanne zwischen 2.000 und 2.500 Euro/m² wurden Wohnimmobilien nurnoch in wenigen Orten angeboten. Teilweise verteuerten sich dieQuadratmeterpreise in diesen Lagen in den letzten zwei Jahren um knapp 70Prozent.Das niedrigste Preisniveau für gebrauchte Häuser an der Nordseeküste ist inGalmsbüll (2.019 Euro/m²) und im östlichen Schleswig-Holstein in Büdelsdorf(2.390 Euro/m²) zu finden. Die günstigsten Angebote für bestehende Wohnungenwurden im untersuchten Zeitraum in Neumünster (Stadtteil Stör, 2.011 Euro/m²),in Rendsburg (2.064 Euro/m²) und in Itzehoe (2.153 Euro/m²) offeriert.Entwicklung in den fünf großen Städten in Schleswig-Holstein:In der Landeshauptstadt Kiel verteuerten sich Wohnimmobilien um bis zu 37,3Prozent. Käufer:innen müssen hier pro qm-Wohnfläche durchschnittlich zwischen3.292 Euro (Häuser) und 3.662 Euro (Wohnungen) kalkulieren.Auf einem ähnlichen Niveau stiegen die Preise für gebrauchte Häuser in Lübeck(3.702 Euro/m², + 35,2 %). Dynamisch entwickelten sich die Preise fürBestandswohnungen: plus 38,5 Prozent auf durchschnittlich 4.390 Euro/m². Etwagut ein Drittel aller Angebote für Bestandswohnungen werden für Travemünde