DEW21 setzt bei Digitalisierung auf PwC-Abrechnungsinstanz auf powercloud-Basis sowie Service und Support der rku.it (FOTO)

Dortmund (ots) - Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

treibt die Digitalisierung voran und setzt auf die powercloud-Lösung von PwC

Deutschland / PwC Solutions als offizieller Reseller und

SaaS-Plattform-Betreiber / Partnerschaft mit rku.it sichert Kunden

Skaleneffekte, Service und Support



Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) wird ihr bisheriges

Abrechnungssystem durch die cloud-native Abrechnungslösung von powercloud

ablösen und setzt dafür auf das Reselling-Modell von der Wirtschaftsprüfungs-

und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC). DEW21 unterstreicht damit ihre

Ambitionen zur konsequenten Digitalisierung des Unternehmens. DEW21 zählt in und

um Dortmund zu einem der größten Energie- und Wasserversorger. Dazu kommen

Produkte und Services u.a. in den Bereichen e-Mobilität, Photovoltaik und Wärme.

Neben der zunehmenden Digitalisierung und dem sich rasant verschärfenden

Wettbewerb durch neue Akteure, verändert sich auch der Anspruch der Kunden an

innovative Produkte und Services. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, gründete

DEW21 bereits 2020 das digitale Tochterunternehmen stadtenergie, welches

bundesweit Ökostrom und Ökogas vertreibt.