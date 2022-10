Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - Unabhängiges, ISO-zertifiziertes

Sicherheitstestlabor AV-Comparatives hat die Ergebnisse seines Endpoint

Prevention & Response (EPR) Tests 2022 veröffentlicht.



Sicherheitsverletzungen können erhebliche finanzielle Auswirkungen haben: Laut

IBM belaufen sich die durchschnittlichen Kosten eines Breaches auf 4,35

Millionen USD."- Andreas Clementi, Founder and CEO, AV-Comparatives.





Der Endpoint Protection and Response Test (EPR-Test) von AV-Comparatives ist derumfassendste Test von IT Security Endpoint Produkten der Full Chain Attacksabdeckt!Jedes der 10 getesteten Produkte wurde 50 verschiedenen gezieltenAngriffsszenarien ausgesetzt, die die gesamte Angriffskette abdeckten. Weiterswurden die Total Cost of Ownership ermittelt.Bitdefender, Cisco, ESET, Kaspersky und Palo Alto Networks schnitten dabeiexzellent ab und wurden für im diesjährigen EPR-Test ordnungsgemäß zertifiziert.Fünf weitere Anbieter nahmen an dem Test teil, wollten aber anonym bleiben. AlleErgebnisse sind in Bericht enthalten, der einen Überblick über die derzeit aufdem Markt verfügbaren Antivirus Schutzlösungen gibt.Die Produkte wurden in drei Levels zertifiziert: Strategic Leaders, CyberRiskVisionaries und Strong Challengers. Eine Endpoint Protection Lösung viel beimTest durch.Zertifiziert werden EPR-Produkte, die einen hohen Return on Investment undniedrige Gesamtbetriebskosten aufweisen. Diese Produkte zeichnen sich durchkompetente Präventions-, Reaktions- und Berichtsfunktionen aus, die mit einerangemessenen operativen Genauigkeit und geeigneten Analysefunktionen kombiniertsind.Andreas Clementi, CEO und co-founder von AV-Comparatives, sagte: "Glückwunsch andie zertifizierten EPR-Anbieter. Ihre Produkte haben bewiesen, dass sie mit derständig steigenden Zahl gezielter Angriffe auf Organisationen effektiv umgehenkönnen.""Ein effektives EPR-Produkt, das die negativen Auswirkungen eines Angriffsminimiert, kann eine sehr gute Investition sein. Wenn ein Unternehmen im Falleeines erfolgreichen Angriffs 2 Millionen USD verlieren kann, ist es finanziellsinnvoll, die Hälfte dieses Betrags für Sicherheitsmaßnahmen auszugeben", soPeter Stelzhammer, co-founder von AV-Comparatives.Unternehmen nutzen EPR-Produkte, um gezielte Angriffe wie Advanced PersistentThreats (APTs) zu verhindern, zu erkennen, zu analysieren und darauf zureagieren. Sie sollten in der Lage sein, Malware und Netzwerkangriffe aufeinzelne Arbeitsplatzrechner zu erkennen und zu blockieren und mehrstufigeAngriffe abzuwehren, die darauf abzielen, das gesamte Netzwerk einesUnternehmens zu infiltrieren.EPR-Systeme sollten nicht nur einzelne Geräte schützen, sondern auch einedetaillierte Analyse des Ursprungs, der Methoden und der Ziele eines Angriffsliefern, damit das Security-Personal die Art der Bedrohung verstehen kann. Essollte die Ausbreitung des Angriffs verhindern, Schäden beheben und Vorkehrungentreffen, um ähnliche Angriffe in Zukunft zu verhindern.Der EPR-Test umfasst eine Vielzahl verschiedener Techniken. Bleibt der Angriffungeprüft, durchläuft er drei verschiedene Phasen: Endpoint Compromise undFoothold, Internal Propagation und Asset Breach. Wenn ein EPR-Produkt einenAngriff in einer Phase nicht blockiert, wird der Angriff in der nächsten Phasefortgesetzt.Wie alle öffentlichen Test Reports von AV-Comparatives ist auch der EPRComparative Report 2022 kostenlos erhältlich:https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2022/10/EPR_Comparative_2022.pdf