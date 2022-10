Die Zukunft liegt in der IT-Branche - warum sich zahlreiche Industriefachkräfte zu IT-Profis umschulen lassen (FOTO)

München (ots) - Die Digitalisierung ist weiterhin in vollem Gange und nimmt

maßgeblichen Einfluss auf die Berufswahl zahlreicher Menschen. Während einige

Branchen davon profitieren, verlieren andere ihre Arbeitskräfte. So entscheiden

sich auch immer mehr Industriefachkräfte für eine berufliche Umorientierung und

ergreifen einen Job in der IT.



"Wir haben täglich Fachkräfte aus Handwerk oder Industrie, die Programmierer

werden wollen, am Telefon", sagt Junus Ergin. Als Geschäftsführer der Developer

Akademie schult er Quereinsteiger zu Programmierern und IT-Fachkräften und kennt

die Motive, die immer mehr Fachkräfte zum Wechsel treiben. Gerne verrät er in

diesem Artikel, warum sich insbesondere Industriefachkräfte vermehrt zu

Programmierern umschulen lassen.