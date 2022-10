Vertriebsoptimierung - warum Gründer selbst Vertrieb machen müssen, um erfolgreich werden zu können (FOTO)

Leverkusen (ots) - Vertrieb ist für viele Unternehmer, gerade im

Start-Up-Bereich, ein Unwort: Da werden wilde Systeme und Webseiten kreiert, am

besten noch an andere Organisationen ausgelagert, damit man bloß niemals einen

Kunden selbst anrufen muss. Nur: Ohne Vertrieb läuft keine Firma; den Bereich

totzuschweigen kann lebensbedrohlich sein.



"Ein Unternehmer, der den Vertriebsprozess nicht einmal selbst durchlebt und mit

Kunden gesprochen hat, bringt es nie weit", sagt Philip Semmelroth. Er ist

Vertriebs-Spezialist, Autor und spricht täglich mit Unternehmern, die viel zu

stiefmütterlich im Sales agiert haben. Gerne verrät er im folgenden Artikel

anhand von 5 Faktoren, warum der Vertrieb von innen gelernt, gemeistert und

optimiert werden muss.





1. Der Vertrieb ist die Basis für den ErfolgViele Unternehmen in Deutschland kommen niemals über die magische Marke, mehrals zehn Mitarbeiter zu beschäftigen, hinaus. Der Kern des Problems ist derfehlende Vertrieb. Der Vertrieb ist der wichtigste Wachstumsmotor für jedesUnternehmen, denn nur die Vertriebsmitarbeiter sind in der Position, Menschenfür die Produkte und Dienstleistungen zu begeistern.Mit anderen Worten: Ohne Vertrieb gibt es keine Einnahmen! Oft ist es aber so,dass ein Unternehmer oder eine Unternehmerin mit Elan und Begeisterung startet -und Kunden akquiriert. Oft kommen dann aber andere Aufgaben dazu, der Vertriebgerät ins Stocken, das Wachstum stagniert. Deshalb ist es extrem wichtig, dassder Vertrieb laufend ausgebaut wird, sodass immer wieder Neukunden generiertwerden.2. Nur klare Strukturen machen den Vertrieb effizientEin ganz wichtiger Tipp für Gründer: Oft ist der Gründer natürlich auch derbeste Vertriebsmitarbeiter, denn er brennt für seine Geschäftsidee. Kommen danntatsächlich die ersten Aufträge rein, kann es schnell eng werden: Liegen derVertrieb und die Erfüllung der Aufträge in einer Hand, bleibt der Vertriebaufgrund anderer Aufgaben nicht konstant.Es entstehen immer wieder natürliche Lücken in der Auftragslage. Daher ist esextrem wichtig, die Erfüllung der Aufträge zu delegieren und eine klare Strukturzu schaffen, die den Gründer nicht vom Vertrieb ablenkt. Der erste Mitarbeiterkann sich einarbeiten, dieser kann dann einen zweiten anlernen - ein Kreislaufentsteht, der fortgeführt werden kann.3. Der Vertrieb stärkt das BrandingKunden gehen heute davon aus, dass Produkte und Dienstleistungen von hoherQualität sind. Den entscheidenden Grund für einen Kauf gibt aber nicht dieQualität - denn die bieten viele. Wichtiger ist der Vertrauensvorschuss, denKunden einem Unternehmen geben, indem sie einen Kauf tätigen.