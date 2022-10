Ecomondo "Switch Med Connect", die Veranstaltung der Europäischen Union zum Thema Kreislaufwirtschaft, erstmals in Italien

Rimini, Italien



- Switch Med in Rimini bei der großen IEG-Veranstaltung zur Förderung

nachhaltiger wirtschaftlicher Ansätze im Mittelmeerraum

- Vom 9. bis 10. November 2022 werden Interessengruppen, Unternehmer, Start-ups

sowie politische und finanzielle Institutionen aus acht Mittelmeerländern

zusammen kommen, um Synergien zu schaffen und ökologische und soziale

Innovationen zu beschleunigen.

- Mit #EYESONBLUE, der Preisverleihung für die innovativsten Projekte rund um

Wasserproblematiken, und einer Konferenz über Fischnahrungssysteme wird der

Schwerpunkt auf die sogenannte Blue Economy gelegt



Ecomondo, ein internationales Aushängeschild für die Kreislaufwirtschaft. "In

diesem Jahr", gibt Corrado Peraboni , CEO der IEG, bekannt, "richtet die

Veranstaltung der Italian Exhibition Group, die vom 8. bis zum 11. November im

Messezentrum von Rimini stattfinden wird, die " SwitchMed Connect

(https://switchmedconnect.com/) " aus. Die am 9. und 10. November stattfindende

führende Veranstaltung wird alle zwei Jahre von der Europäischen Union

(https://european-union.europa.eu/index_en) finanziert. Sie fördert Ansätze der

Kreislaufwirtschaft in Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, dem Libanon,

Marokko, Palästina und Tunesien und findet in diesem Jahr erstmals in Italien

statt." " Zu diesem Anlass", fügt Alessandra Astolfi , Global Exhibition

Director, hinzu, "werden die wichtigsten Interessenvertreter des gesamten grünen

Ökosystems im Mittelmeerraum an unserer herausragenden Veranstaltung zu

umweltfreundlichen Technologien teilnehmen, um Synergien zu ermöglichen,

Know-how auszutauschen sowie ökologische und soziale Innovationen zu

beschleunigen."