Tödliche Arbeitsunfälle steigen - Arbeitsschützer verrät, welche Ursachen dahinter stecken und wie der Arbeitsschutz gewährleistet wird (FOTO)

Wuppertal (ots) - Während 2020 noch 361 betriebliche Arbeitsunfälle mit

Todesfolge gemeldet wurden, stieg diese Zahl im Folgejahr auf 468 an. So viele

Menschen sind in Deutschland selten bei der Ausübung ihres Berufs gestorben.

Doch worauf ist dieser besorgniserregende hohe Stand zurückzuführen und was

sollten Unternehmen tun, um ihre Mitarbeiter zu schützen?



"Arbeitsunfälle sind sehr oft auf das Verhalten von Mitarbeitern und

Führungskräften zurückzuführen. Daher reicht es definitiv nicht aus, nur auf

technische Maßnahmen zu setzen. Unternehmen müssen mehr Fokus auf das Safety

Mindset der Mitarbeiter und Führungskräfte setzen", sagt Stefan Ganzke. In

diesem Artikel verrät der Experte für Arbeitsschutz, wie Unternehmen für eine

nachhaltige Stärkung des Sicherheitsbewusstseins sorgen und damit das Risiko

tödlicher Arbeitsunfälle minimieren.