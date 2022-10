Kupfer vom Koo-Trend auf dem Koocanusa Grundstück von Aeonian in British Columbia.

Eine zunehmende Anzahl großer Minenunternehmen interessiert sich für Lagerstätten, die im Untertagebau abgebaut werden – und zwar nicht nur, weil die Beeinträchtigung der Erdoberfläche und die Umweltauswirkungen geringer sind als beim Tagebau, sondern auch, weil diese dank niedriger Produktionskosten sehr wirtschaftlich sein können. Sedimentäre Kupfer-Lagerstätten gehören daher zu den attraktivsten Lagerstättentypen für den Untertagebau, da ihre Erzzone typischerweise über große Entfernungen kontinuierlich verläuft (bis zu mehreren Kilometern bzw. Hunderten bis Tausenden von Kilometern in Deutschland und Polen oder im produktiven Kongo-Kupfergürtel). Und wenn die Erzzone nur einen einzelnen Meter (oder noch weniger!) breit ist, dann sind das eine fantastische News für Mineningenieure und Aktionäre gleichermaßen.

Der berühmte Kootenay-Goldrausch wurde ausgelöst, als im Wildhorse River in der Nähe von Cranbrook im Süden von British Columbia kilogrammschwere Goldnuggets gefunden wurden. Allein der Wildhorse River förderte in den Jahren 1863 bis 1930 etwa 1,5 Millionen Unzen Gold. Das Koocanusa Grundstück von Aeonian liegt nur 20 km südwestlich des Wild Horse Rivers. Der Abbau von Seifen-/Wascherz in Aeonians Gold Creek und in der unmittelbaren Umgebung hat eine lange und produktive Geschichte. Die Quelle des Goldes wurde bisher noch nicht gefunden, jedoch fand Aeonian auf seinem 130 km2 großen Grundstück Beweise für einen anderen Lagerstättentyp: Sedimentgebundenes Kupfer.

Mitglieder des Management-Teams von Aeonian werden am diesjährigen Zimtu-Road-Trip in der Schweiz (Genf und Zürich) und Deutschland (Frankfurt und München) vom 1. bis 5. November 2022 teilnehmen.

