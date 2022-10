IAVI forciert Entwicklung eines vielversprechenden Prüfimpfstoffs gegen das sudanesische Ebolavirus für die Erforschung und Bekämpfung möglicher Ausbrüche

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 25. Oktober 2022 / IAVI, eine gemeinnützige wissenschaftliche Forschungsorganisation, und die Firma Merck, außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada als MSD bekannt, haben eine Vereinbarung getroffen, die es IAVI ermöglichen könnte, einen vielversprechenden Impfstoffkandidaten gegen das sudanesische Ebolavirus (SUDV), den IAVI als Reaktion auf den sich rasch ausbreitenden Ausbruch der SUDV-Krankheit in Uganda entwickelt, rascher in das klinische Prüfungsstadium zu bringen.

Merck plant, Ampullen eines Impfstoffkandidaten aus einem bestehenden Prüfpräparat herzustellen und diese IAVI zur Verfügung zu stellen, um das laufende SUDV-Impfstoffentwicklungsprogramm von IAVI zu unterstützen. Der hergestellte Prüfimpfstoff basiert auf der gleichen viralen Vektorplattform für vesikuläre Stomatitis-Viren (VSV) wie ERVEBO, der hochwirksame Einzelimpfstoff von Merck gegen das Zaire-Ebolavirus (EBOV), der von der US-Arzneimittelbehörde (FDA), der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und einer Reihe von Zulassungsbehörden in Afrika bereits zugelassen wurde.

IAVI und Merck stehen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) sowie anderen Interessengruppen im Gespräch über die mögliche Produktion und Lieferung von Dosen des SUDV-Prüfimpfstoffs, um die Bemühungen der WHO zu unterstützen, in Zusammenarbeit mit der Regierung in Uganda eine klinische Studie mit Impfstoffkandidaten in Uganda durchzuführen.

Mark Feinberg, M.D., Ph.D., der bei IAVI als President und CEO verantwortlich zeichnet, meint dazu: „Wir sind Merck für die Bereitstellung des Impfstoffmaterials dankbar und hoffen auf die Gelegenheit, die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs nachzuweisen, damit wir auf zukünftige SUDV-Ausbrüche vorbereitet sind, ebenso wie auf den SUDV-Ausbruch in Uganda, sofern dieser nicht umgehend durch öffentliche Gesundheitsmaßnahmen eingedämmt werden kann. Die Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen ist effektiver, wenn Gegenmaßnahmen möglichst rasch greifen. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Einzeldosis-Impfstoff, der sehr wahrscheinlich eine rasche Immunreaktion hervorruft, in Zukunft bei den Bemühungen zur Eindämmung des Sudanvirus eine wichtige Rolle spielen wird.“