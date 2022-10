- Das Potenzial zu Lithium-Mineralisierung wurde mit Ergebnissen von 1615 ppm und 839 ppm Lithium bestätigt. Ergebnisse zu Pfadfinderelementen deuten auf eine für Lithium-Mineralisierung günstige Fraktionierung des Pegmatit-Muttergesteins hin.

- Weitere Pegmatit-Ausbisse wurden in Gebieten der Liegenschaft beobachtet, die noch nicht untersucht wurden.

- Daten aus einer Hyperspektral-Untersuchung werden zur Bestimmung von Pegmatit-Zielen für Felduntersuchungen verwendet.

EV Resources Limited (ASX:EVR) („EVR“, das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu den Ergebnissen weiterer Probenahmen im Projekt Shaw River in der Region Pilbara in Westaustralien zu geben.

Abbildung 1. Standorte der Probenahmen in Shaw River

Weitere Untersuchungen während der Feldexkursion sollten einen besseren Nachweis wirtschaftlicher Lithium-Mineralisierung in den Gebieten liefern, die während der ersten Feldexkursion Potenzial zeigten. Weitere 26 Proben (Sh00032 bis Sh00057) wurden in mehreren Bereichen des Projekts genommen.

Das Gebiet Hillside/Paterson ergab in der Analyse Gehalte von bis zu 212 ppm Lithium während der ersten Erkundung.[i] Im Rahmen der jüngsten Feldexkursion wurde eine Reihe kleiner Gruben entdeckt, die früher noch nicht untersucht wurden Die Gruben waren in mehreren muskovitreichen Pegmatiten, die in Clustern auftreten, versunken. Die Probenahmen ergaben bis zu 1615 ppm Lithium und 819 ppm Zinn (Sh00046 – siehe Tabelle 1), mit geringen Kalium-Rubidium-Verhältnissen, die auf starke Fraktionierung hinweisen. Die erhöhten Zinnwerte könnten der Grund für die Aushebung der Gruben gewesen sein.