FRX Innovations schließt strategische Absichtserklärung mit Polymer Compounders zur Bereitstellung von Nofia Flammschutzadditiven im Wert von über $US10 Millionen ab

Boston, MA, 24. Oktober 2022 – FRX Innovations (TSXV:FRXI) (FWB:W2A) („FRX“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von umweltfreundlichen Flammschutzlösungen und Polymer Compounders Limited („PCL“), ein führender Engineering Compounder mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich, freuen sich, bekannt zu geben, dass sie eine unverbindliche Absichtserklärung („Absichtserklärung“) unterzeichnet haben, um PCL einen erheblichen Teil der patentierten, ungiftigen und nicht laugenden flammhemmenden Additive der Marke NOFIA von FRX bereitzustellen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird FRX PCL ab dem 4. Quartal 2022 Nofia im Wert von ca. $US170.000, in 2023 im Wert von $US1.700.000 und in 2024 im Wert von $US8.500.000 bereitstellen.

Die Bruttomargen dieser Vereinbarung werden abhängig von den Rohstoffpreisen zum Zeitpunkt des Verkaufs voraussichtlich etwa 45 % betragen.

Zusätzlich zu den Handelsvereinbarungen der Absichtserklärung werden die Parteien eine strategische Allianz bilden, die darauf abzielt, neue Anwendungen für die bahnbrechende Notoxicom-Familie von Polycarbonat-Legierungen von PCL im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union zu entwickeln. Diese Umstellung wird voraussichtlich in den nächsten 12 bis 36 Monaten stattfinden, was auf die kürzlich in der EU und den USA verabschiedeten Rechtsvorschriften zurückzuführen ist.

Regierungen auf der ganzen Welt drängen auf neue Gesetze, die große OEMs in der globalen Industrie zwingen, von bromierten Flammschutzmitteln auf nachhaltigere und umweltfreundlichere Produkte zu wechseln.

Marc Lebel, Chief Executive Officer von FRX, sagte: „Dies ist ein Wendepunkt für FRX und PCL, da wir gemeinsam eine beispiellose Veränderung in der globalen Flammschutzbranche und eine erhebliche Nachfrage nach unseren Lösungen sehen werden. Bis 2024 werden große OEMs auf der ganzen Welt auf Produkte wie Notoxicom umstellen, das auf Nofia von FRX basiert, da weltweit weitreichende regulatorische Änderungen zum Verbot der Verwendung bromierter Flammschutzmittel in Kraft treten. Notoxicom ist besonders gut für eine Kapitalisierung geeignet, da es nicht nur hervorragende flammhemmende Eigenschaften bis zu einer Bauteilstärke von 0,8 mm bietet, sondern auch eine Verbesserung der Wärmeverzerrung um bis zu 30 Grad im Vergleich zu anderen bromfreien Lösungen bietet. Diese Kombination ermöglicht es dem Geräteentwickler, die Menge an Kunststoff, die in einem bestimmten Gerät verwendet wird, drastisch zu reduzieren, was sowohl eine Kostenersparnis als auch verbesserte Umweltfreundlichkeit bedeutet. Darüber hinaus eignet sich Notoxicom besonders gut für Anwendungen, bei denen es mit Wasser in Berührung kommt, wie z. B. in Batteriekästen für die marine Anwendung, da die Polymerlösung von FRX im Laufe der Zeit nicht aus der Polymerlegierung herausgelöst wird.“