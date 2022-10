Manganese X Energy nimmt Pilotanlage für EV-Batterieprojekt in Betrieb

Montréal, Québec, Kanada, 25. Oktober 2022, Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTCQB : MNXXFF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Pilotanlage für die Herstellung von hochreinem Mangansulfat-Monohydrat (HPMSM) bei Kemetco Research Inc. (Kemetco) in Richmond (British Columbia, Kanada) in Betrieb genommen hat.

Kemetco hat nun eine 1.500 Kilogramm schwere Massenprobe aus dem unternehmenseigenen Mangankonzessionsgebiet Battery Hill in Woodstock (New Brunswick, Kanada) erhalten. Bei der Massenprobe handelt es sich um zusammengesetztes Bohrkernmaterial, das die ersten fünf Jahre der geplanten Produktion von Battery Hill darstellen soll. Kemetco wird diese Probe für die Verwendung in der Pilotanlage aufbereiten. Kemetco hat bereits mit der ersten Phase der Arbeiten zur Bestätigung und Optimierung des Fließschemas für die Reinigung begonnen.

Die Pilotanlage wird das innovative, zum Patent angemeldete Verfahren von Manganese X zur Herstellung von hochreinem Mangansulfat-Monohydrat (HPMSM) und EV-konformen Materialien im Pilotmaßstab, die sich für die Produktion von Kathoden eignen, demonstrieren und validieren. Dabei wird vor allem auf den Einsatz von Selen verzichtet, während gleichzeitig die Kosten für die Verarbeitung deutlich gesenkt werden. Eines der Hauptziele der Pilotanlage ist der Nachweis, dass das unternehmenseigene Mangan-Rohmaterial aus dem Projekt Battery Hill in New Brunswick geeignet ist, um HPMSM in einem größeren kommerziellen Maßstab herzustellen.

Dieses Pilotprojekt soll auch das metallurgische Verfahren validieren und die damit verbundenen Risiken durch die Verifizierung des Verfahrensablaufs und des technischen Designs mindern.

Manganese X hat von verschiedenen EV-Lieferanten und potenziellen EV-Endverbrauchern Anfragen für die Bereitstellung mehrerer HPMSM-Muster für die Vorabgenehmigung von EV-Batteriekathodentests erhalten. Das Unternehmen beabsichtigt, mit diesen Zulieferern zusammenzuarbeiten, um ihre Qualitätsspezifikationen zu validieren und diese Prozesse zu beschleunigen, damit das Unternehmen sein Ziel erreichen kann, ein HPMSM-Hauptlieferant in der nordamerikanischen Lieferkette zu werden.