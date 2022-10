Toronto, ON (25. Oktober 2022) – EV Technology Group Ltd. (das „Unternehmen“ oder „EV Technology Group“) (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, DE: B96a) gibt heute bekannt, dass es bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in den Provinzen Alberta, Ontario und British Columbia einen vorläufigen Basisprospekt (der „Basisprospekt“) eingereicht hat.

Der Basisprospekt (wenn in Kraft) qualifiziert die Ausschüttung von Stammaktien, Schuldverschreibungen, Zeichnungsscheinen, Warrants und Einheiten des Unternehmens (gemeinsam die „Wertpapiere“) oder einer beliebigen Kombination aus dem eigenen Bestand in Höhe von bis zu C$50 Millionen während des 25-monatigen Zeitraums, in dem der Basisprospekt weiterhin gültig ist. Die spezifischen Bedingungen eines zukünftigen Angebots von Wertpapieren werden in einer Prospektergänzung zum Basisprospekt dargelegt, der bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit einem solchen Angebot eingereicht wird.

Die EV Technology Group reicht einen vorläufigen Basisprospekt ein, um bis zu C$50 Mio. für die Umsetzung ihrer Wachstumspläne aufzubringen

Wouter Witvoet, CEO der EV Technology Group, sagte: „Dies ist im Hinblick auf unsere nächste Wachstumsphase ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Die Kapitalmärkte haben stark auf unsere Strategie reagiert, ikonische Marken auf Elektro-Antrieb umzustellen, und wir freuen uns darauf, dass diese Einreichung unsere Strategie ermöglicht.“

Bei dieser Pressemeldung handelt es sich weder um ein Verkaufsangebot noch um eine Aufforderung zum Kauf. Ein Verkauf dieser Wertpapiere findet in keinem Staat oder Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf bzw. ein solcher Verkauf vor einer entsprechenden Börsenzulassung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Staates bzw. Rechtsraums ungesetzlich wären.

Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar. Ein Verkauf dieser Wertpapiere findet in keinem Staat oder Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf bzw. ein solcher Verkauf ungesetzlich wären.