Innocan Pharma nimmt an IR Labs Webinar für Anleger am 2. November 2022 teil

Herzliya (Israel) und Calgary (Alberta), 24. Oktober 2022. Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Plattformtechnologien zur Verabreichung von Arzneimitteln mit Cannabinoiden (CBD) gerichtet ist, freut sich, seine Teilnahme an einem Webinar mit dem Titel „Investor Day: Companies Disrupting The World We Live In“ bekannt zu geben, das gemeinsam von IR Labs Inc. („irlabs“) und der NEO Exchange veranstaltet wird. Das Webinar findet am Mittwoch, den 2. November 2022 von 10 bis 17 Uhr ET statt.