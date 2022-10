Falcon erweitert seinen Grundbesitz im Rahmen des Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekts HSP South in der Nähe von Go Metals in Quebec um 70 %

Vancouver, B.C., 25. Oktober 2022, Falcon Gold Corp. (FG: TSX-V) (3FA: DE) (FGLDF: OTCQB) („Falcon“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Projekt HSP South um 290 zusätzliche Claims erweitert hat. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Claims des Unternehmens um 70 % auf 703. Die Claims erstrecken sich über 37.962 Hektar im anorthositischen Komplex Havre St. Pierre (HSP-Konzessionsgebiet).

Eckdaten:

- Das Projektgebiet HSP South befindet sich im anorthositischen Komplex Havre St. Pierre, einer neu entdeckten Nickelquelle im Süden von Quebec. Seit seiner ursprünglichen Akquisition, die direkt an die neue Entdeckung von Go Metals angrenzt, hat das Unternehmen seinen Grundbesitz in diesem Gebiet um 70 % erweitert, der eine Kontaktzone von über 135 km Länge abdeckt.

- Falcon ist einer der größten Inhaber von Mineralclaims im HSP-Gebiet.

- EM-Flugmessungen sind geplant, um die gesamte Liegenschaft, einschließlich der an das Entdeckungsprojekt HSP von Go Metals angrenzenden Claims, zu erfassen.

- Der Grundbesitz umfasst nun 703 Claims mit einer Gesamtfläche von 37.962 Hektar und deckt eine Kontaktzone von 135 km Länge ab.

Karim Rayani, CEO von Falcon, merkt an: „Angesichts der jüngsten Arbeiten, die in diesem Gebiet von unserem Nachbarn Go Metals Corp. durchgeführt wurden, besteht ein großes Potenzial für die Entdeckung eines neuen Nickelgürtels. Falcon befindet sich in idealer Lage mitten im Geschehen, da sein Projekt direkt an die südliche Grenze des Konzessionsgebiets von Go Metals grenzt, wo derzeit Bohrungen durchgeführt werden. Wir treiben die Flugmessungen mit Nachdruck voran und haben unseren Grundbesitz im HSP-Camp auf über 130 km an aussichtsreichen Kontaktzonen beträchtlich erweitert, wodurch sich unsere Chancen auf weitere Entdeckungen erhöhen.“