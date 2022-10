Alkaline Fuel Cell Power Corp. gibt die Wahl von CEO Frank Carnevale in das Board of Directors der Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association bekannt

Toronto, Ontario, 24. Oktober 2022 - Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB:ALKFF) (FWB: 77R, WKN: A3CTYF) („AFCP“ oder das „Unternehmen“), eine diversifizierte Investmentplattform, die sich mit der Entwicklung von bezahlbaren, erneuerbaren und zuverlässigen Energiequellen und Cleantech befasst, freut sich bekannt zu geben, dass die Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association (die „CHFCA“), ein nationaler Industrievereinigung, die sich auf die Förderung des Einsatzes sauberer Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien konzentriert, mit Wirkung zum 13. Oktober 2022 Frank Carnevale, CEO von AFCP, in ihr Board of Directors gewählt hat. AFCP ist der CHFCA im August 2022 als Small Business Member beigetreten.

Die CHFCA setzt sich aus Industrie-, Wissenschaft-, Forschungsagenturen und anderen Stakeholdern zusammen und verfolgt das Ziel, den kanadischen Wasserstoff- und Brennstoffzellensektor als eine von vielen Lösungen zu unterstützen, die dazu beitragen, die weltweit wichtigsten Herausforderungen im Energiebereich zu meistern. Darüber hinaus konzentriert sich die CHFCA darauf, Unternehmen, Investoren, Medien, die Öffentlichkeit und andere Stakeholder mit fundierten Kenntnissen über die Chancen und das Potenzial von Wasserstoff- und Brennstoffzellen auszustatten, um eine Schlüsselrolle in der Energiewende zu spielen. Die Position und das Mandat der CHFCA sind gut auf die eigene Mission von AFCP (‚PWWR to the People‘) abgestimmt, Menschen durch unsere Kraft-Wärme-Kopplung („KWK“)-Technologie bei reduzierten Emissionen und einer verbesserten Energieeffizienz mit Strom zu versorgen und gleichzeitig Wasserstoff-betriebene Mikro-Kraft-Wärme-Systeme („Mikro-KWK“) zu entwickeln sowie netzunabhängige und Back-up-Aggregate, die keine CO2-Emissionen verursachen und so dazu beitragen, die globalen Netto-Null-Ziele zu erreichen.

Das Board of Directors der CHFCA spielt eine aktive Rolle bei der Bereitstellung einer wertvollen Übersicht für das Management sowie bei der Überwachung der Finanz- und Governance-Politik. Zusätzlich zu seiner Erfahrung als CEO von AFCP bringt Herr Carnevale umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Verwaltung von Investitionen in Cleantech- und PropTech-Plattformen mit, darunter Transaktionen im Wert von über $2,5 Milliarden in den Bereichen Energie und Versorgung. Die Übernahme dieser Position bei der national anerkannten und weithin angesehenen CHFCA unterstreicht die Position von AFCP als Vordenker im Wasserstoff- und Brennstoffzellensektor.