TECH HOSPITALITY-EXPERTE BOB W ERZIELT MIT SERIES-A-FINANZIERUNGSRUNDE 21 MILLIONEN EURO

Bob W hat seinen Sitz in Helsinki und Tallinn und bedient sowohl Verbraucher als auch Unternehmen, darunter internationale Start-ups und Unternehmen der nächsten Generation in Bereichen wie der Technologie- und Kreativbranche. Obwohl Bob W kurz vor der Pandemie gegründet wurde, konnte sich das Unternehmen im Gastgewerbe schnell etablieren, mit einem Umsatzwachstum von 800 % gegenüber dem Vorjahr, zusammen mit hervorragenden Margen, und bei einer durchschnittlichen Gästebewertung von 4,8 (von 5) und einem Net Promoter Score von fast 90.

Die Series-A-Finanzierung stellt einen Vertrauensbeweis für das bahnbrechende Konzept von Bob W dar: technologiegestützte Wohnungen für Kurzaufenthalte, die hotelähnliche Qualität mit der Authentizität von Einzelvermietungen verbinden. Neben der Finanzierung der Geschäftsausweitung in neue und bestehende Märkte werden Investitionen bezüglich der Skalierung seiner autonomen Full-Stack-Tech-Plattform getätigt.

Niko Karstikko, Mitgründer und CEO von Bob W, erklärt: „Unser Ziel ist es, die Mittel zu nutzen, um einen neuen Branchenmaßstab für das digitale Erlebnis zu schaffen und unser explosionsartiges Wachstum in neuen europäischen Märkten außerhalb des Vereinigten Königreichs, Spaniens, Finnlands und Estlands, wo wir derzeit tätig sind, zu unterstützen.

„Trotz des herausfordernden Geschäfts- und Investitionslage haben wir gezeigt, dass wir eine starke Leistung erzielen können, was sich in unserer Fähigkeit widerspiegelt, Kapital zu beschaffen. Mit der Resilienz, die wir bewiesen haben, untermauert durch unser einzigartiges Konzept, unsere robuste Technologieplattform und echte Nachhaltigkeitsaspekte, sind wir bestens auf die zukünftige Expansion vorbereitet, sei es durch organisches Wachstum oder durch Fusionen und Übernahmen.

„Wir stellen die Erwartungen an das Gastgewerbe für die Verbraucher zurück, und jetzt können wir unsere Reichweite in ganz Europa mit mehr als 20 Städten im Rahmen unseres Expansionskurses erweitern."

Die Marke Bob W stellt sich der Herausforderung, eine marktführende Position im Bereich des technologiegestützten Gastgewerbes einzunehmen. Weitere Informationen über die Marke und Immobilien in Unternehmensportfolio finden Sie unter https://bobw.co.

REDAKTIONELLE HINWEISE

Informationen zu Bob W

‍Die außergewöhnlich coole Unterkunft für Kurzaufenthalte von Bob richtet sich an Reisende aus dem 21. Jahrhundert, die alles wollen: Die gleichbleibende Qualität eines Hotels, den authentischen Flair und einen erschwinglichen Kurzaufenthalt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus beiden Welten in seinen technologiegestützten und nachhaltig betriebenenen Immobilien in Europas interessantesten Ecken und Vierteln.

Unterstützt von Europas Top-Risikokapitalgebern, Family Offices und Unternehmern, darunter ByFounders, IDC Ventures, Elevator Ventures, Verve VC, NREP, Tesi, Wolt-Mitgründer Miki Kuusi und Supercell-Mitgründer Ilkka Paananen, baut Bob W die Technologie auf, um jedem Gast ein entsprechendes lokales, kontaktloses Fünf-Sterne-Erlebnis zu bieten. Das Tech-Unternehmen ist heute auf vier Märkten in Europa tätig, mit einer schnellen Expansion auf dem gesamten Kontinent. Sehen Sie sich das 60-Sekunden-Einführungsvideo von Bob W an, um mehr zu erfahren.

Pressepaket, Bilder, Vermögenswerte und mehr von Bob W finden Sie unter https://bobw.co/press.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1927911/Bob_W.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tech-hospitality-experte-bob-w-erzielt-mit-series-a-finanzierungsrunde-21-millionen-euro-301658619.html