PEKING, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Alle Augen sind auf China gerichtet, da die neue Führung der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), der größten marxistischen Regierungspartei der Welt, am Sonntag in Peking ihr Debüt gab.

„Ich wurde erneut zum Generalsekretär der KPCh gewählt", sagte Xi Jinping vor Journalisten in der Großen Halle des Volkes.

Als er die anderen sechs neu gewählten Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros des 20. Zentralkomitees der KPCh – Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang und Li Xi – der Presse vorstellte, gelobte Xi, dass diese bei der Erfüllung ihrer Pflichten gewissenhaft arbeiten und sich des Vertrauens der Partei und des Volkes würdig erweisen würden.

Xi betonte, dass die Welt mit noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert ist, und erläuterte die Verpflichtungen Chinas gegenüber der globalen Gemeinschaft. „Wir werden mit den Völkern aller anderen Länder zusammenarbeiten, um für die gemeinsamen Werte der Menschheit – Frieden, Entwicklung, Fairness, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit – einzustehen, den Weltfrieden zu sichern, die globale Entwicklung zu fördern und den Aufbau einer Gemeinschaft von Menschen mit einer gemeinsamen Zukunft voranzutreiben."

Die Hoffnungen der Menschen auf ein besseres Leben erfüllen

Xi betonte am Sonntag erneut die Bedeutung einer auf den Menschen ausgerichteten Regierungsphilosophie, die im Einklang mit dem Geist der KPCh steht.

„Die Partei sollte immer für die Menschen handeln und sich auf ihrem Weg nach vorne auf die Menschen verlassen", betonte Xi und fügte hinzu, dass die KPCh sich nicht von starken Winden, unruhigen Gewässern oder gefährlichen Stürmen einschüchtern lassen wird, denn das Volk würde ihr immer den Rücken stärken und ihr Vertrauen geben.

Abgesehen von der Beseitigung der extremen Armut hat sich in China das Leben der Menschen im vorangegangenen Jahrzehnt rundum verbessert.

Chinas durchschnittliche Lebenserwartung habe 78,2 Jahre erreicht, das verfügbare Pro-Kopf-Jahreseinkommen sei von 16.500 Yuan auf 35.100 Yuan (ca. 4.938 US-Dollar) gestiegen und in den letzten 10 Jahren seien im Durchschnitt jährlich mehr als 13 Millionen städtische Arbeitsplätze geschaffen worden, so Xis Bericht an den 20. Nationalkongress der KPCh.