Das Sichuan-Becken besteht aus zwei Hauptformationen, Longmaxi und Qiongzhusi. Erstere hat bedeutende Exploration und Produktion erlebt, einschließlich Chinas erstem tiefen Schiefergasfeld, Weirong, während Qiongzhusi das größte Potenzial für zukünftige Exploration aufweist. Der Durchbruch wird einen starken Impuls für die Ausweitung der Schiefergasexploration und -entwicklung von der einzelnen Formation bis hin zu neuen Formationen und Feldtypen bieten und zum Aufbau einer nationalen Erdgas- (Schiefergas-) Reserve mit einer Kapazität von 100 Milliarden Kubikmetern in der Region Sichuan und Chongqing beitragen.

PEKING, China, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Sinopec Southwest Oil & Gas Company of China Petroleum („Sinopec Southwest") & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat bei der Explorationsbohrung Jinshi 103HF im Sichuan-Becken neue Schiefergasreserven entdeckt. Mit einer täglichen Erdgasproduktion von 258.600 Kubikmetern und einer geschätzten Ressourcenkapazität von 387,8 Milliarden Kubikmetern ist dies ein großer Durchbruch für Chinas Schiefergasexploration und die erste Entdeckung in der kambrischen Qiongzhusi-Formation. Der Fund hat die Schiefergasreserven erheblich erweitert und wird die Exploration und Produktion von Schiefergas im Sichuan-Becken weiter fördern.

Sinopec Southwest ist von der traditionellen Methode der Suche nach Schiefergas in organisch reichem schwarzem Schiefer abgerückt und hat neue Bewertungsstandards für die kambrischen Schieferflöze aufgestellt, was zur Entdeckung der schlickigen Zielschicht für die Schiefergasexploration führte. Angesichts der Herausforderungen der dünnen Schieferschicht, der großen Längsspannungsdifferenz und der Schwierigkeiten bei der skalierten Transformation hat das Unternehmen einen neuen Fracking-Prozess und ein Fracking-Flüssigkeitssystem implementiert, um eine mehrstufige Fracking-Transformation zu erreichen.

In den letzten zehn Jahren hat Sinopec Southwest die Exploration und Entwicklung von Öl und Gas vorangetrieben, mit wichtigen Errungenschaften, einschließlich der Fertigstellung des weltweit ersten extrem tiefen Gasfeldes in einer schwefelreichen Bank, dem Yuanba-Gasfeld, und der Identifizierung von Chinas erstem tiefen Schiefergasfeld, dem Weirong-Schiefergasfeld. Das Unternehmen hat neue Reserven im Maßstab von über 100 Milliarden Kubikmetern erschlossen, einschließlich der Formationen Hexingchang Xujiahe, Yongchuan Longmaxi und Jingyan Qiongzhusi. Die jährliche Erdgasproduktion ist von 2,82 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2012 auf 8,001 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2021 gestiegen, bei einer kumulierten Produktion von 52,95 Milliarden Kubikmetern, was die Tochtergesellschaft zum größten Erdgasproduzenten der Sinopec-Gruppe macht.

