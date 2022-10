An der Sitzung unter dem Vorsitz von Xi nahmen 203 Mitglieder des 20. Zentralkomitees der KPCh und 168 stellvertretende Mitglieder teil. Xi wurde auf der Sitzung auch zum Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission der KPCh ernannt.

PEKING, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Xi Jinping wurde auf der ersten Plenarsitzung des Ausschusses am Sonntag zum Generalsekretär des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) gewählt, so berichtet das Kommuniqué der Plenarsitzung.

Die auf der Sitzung gewählten Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh sind Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang und Li Xi.

Zhao und Wang waren Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros des 19. Zentralkomitees der KPCh. Li Qiang, Cai und Li Xi sind seit 2017 Parteichefs von kommunalen KPCh-Komitees in Shanghai, Peking und des KPCh-Komitees der Provinz Guangdong. Ding ist seit 2017 Direktor des Generalbüros des Zentralkomitees der KPCh.

Analysten sagten, dass die neue zentrale Führung der Partei mit einer starken Kernführung eine solide Einheit demonstriert habe, was ein entscheidender Vorteil und ein wesentliches Element für die Partei sei, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen, in der Zukunft neue große Missionen zu erfüllen und in dieser turbulenten Welt gemeinsam „gefährlichen Stürmen" standzuhalten.

Auf der ersten Plenarsitzung des 20. Zentralkomitees der KPCh wurden auch Mitglieder des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh gewählt, das die vom Ständigen Ausschuss des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh ernannten Mitglieder des Zentralkomitees der KPCh bestätigte.

Die Sitzung ernannte die Mitglieder der Zentralen Militärkommission, mit Zhang Youxia und He Weidong als stellvertretende Vorsitzende. Die Sitzung bestätigte den Sekretär, die stellvertretenden Sekretäre und die Mitglieder des Ständigen Ausschusses der Zentralkommission für Disziplinarinspektion (CCDI), die auf der ersten Plenarsitzung der 20. CCDI gewählt worden waren.

Bemerkungen zum Vertrauen

Nach Abschluss der Plenarsitzung leitete Xi am Sonntag in der Großen Halle des Volkes in Peking das neue zentrale Führungsgremium der Partei bei einer Pressekonferenz mit chinesischen und ausländischen Journalisten und hielt eine Rede bei dieser Pressekonferenz.