SUSE bietet vollständig integrierte, spezifisch entwickelte Cloud-native Lösung für die Verwaltung von Kubernetes und Betriebssystemen an Edge Standorten

SUSE integriert sein Linux- und Kubernetes-Management-Portfolio in Edge 2.0 und bietet damit einen sicheren Stack für die Skalierung von Edge-Operationen

Auf der KubeCon NA werden außerdem Neuheiten für das Rancher by SUSE-Portfolio vorgestellt, mit denen die Sicherheit Cloud-nativer Workloads verbessert wird.

DETROIT, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- KubeCon Nord America -- SUSE, ein weltweit führender Anbieter von innovativen, zuverlässigen und sicheren Open Source-Lösungen für Unternehmen, stellt heute neue Entwicklungen vor, mit denen Kunden Edge-Infrastrukturen beschleunigen und skalieren sowie den Edge-Betrieb transformieren können. In Verbindung mit den neuesten Weiterentwicklungen für Rancher, SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro und SUSE NeuVector bietet die SUSE Edge-Lösung eine hochsichere, integrierte und skalierbare Plattform, die das Kubernetes- und Linux OS-Lifecycle-Management an verteilten Edge-Standorten vereinfacht, zentralisiert und automatisiert.

„Durch die Kombination der branchenweit am weitesten verbreiteten, zertifizierten, schlanken Kubernetes-Distribution mit unserem branchenführenden und sicheren Linux-Betriebssystem, das speziell für Edge-Szenarien entwickelt wurde, sind wir einer der ersten Anbieter einer vollständig integrierten, Cloud-nativen Lösung. Sie löst die größte Herausforderung unserer Kunden - die Notwendigkeit zu skalieren. Kunden benötigen die richtige Cloud-Infrastruktur und Edge-Lösungen, die sich einfach skalieren lassen und mit denen sich Tausende von Clustern über mehrere geografische Standorte hinweg erfolgreich verwalten lassen", so Keith Basil, SUSE General Manager Edge. „Die Verschmelzung von Cloud-nativen Technologien, höheren Rechengeschwindigkeiten und künstlicher Intelligenz beschleunigt das Edge-Computing. Um diese Anforderungen zu erfüllen und unsere Innovationsarbeit fortzusetzen, werden wir die Investitionen in unser Edge-Geschäft im Jahr 2023 deutlich erhöhen."

Ein Cloud-nativer Stack für komplettes Lifecycle-Management an der Edge

Der Bedarf für Edge Computing wächst. Gartner erwartet, dass bis 2025 mehr als 50 Prozent der von Unternehmen verwalteten Daten außerhalb des Rechenzentrums oder der Cloud generiert und verarbeitet werden. Auch die Linux Foundation ermittelte, dass Edge Computing viermal größer sein wird als die Cloud und bis 2025 an der Edge 75 Prozent der weltweiten Daten erzeugen wird.