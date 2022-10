(neu: Aktualisiert mit Kurs und Aussagen aus Analystenkonferenz.)

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat gestützt vom schwachen Euro im Wachstumsgeschäft mit der Cloud weiter Fahrt aufgenommen. Auch weil die Umrechnung der Auslandsgeschäfte in Euro die Resultate deutlich aufhübschte, kam das Unternehmen besser durch das schwierige dritte Quartal als von Experten befürchtet. Die Anleger der in den vergangenen Monaten gebeutelten Aktie konnten aufatmen, der Kurs stieg am Dienstag auf den höchsten Stand seit Ende April.

Das Management hatte bereits gewarnt, dass beim Ergebnis wegen der Investitionen in das Cloudsoftware-Angebot die Talsohle durchschritten werden müsse. Unter dem Strich verzeichnete das Unternehmen gar einen regelrechten Gewinneinbruch. Vorstandschef Christian Klein sieht den Konzern aber jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast und kündigte in einigen Bereichen Rekordwerte für das vierte Quartal an.