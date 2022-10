DALALS, TX / ACCESSWIRE / 25. Oktober 2022 / - Trintech, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, gab heute bekannt, dass sein Kunde Serco, ein führender Anbieter von Fach-, Technologie-, Ingenieur- und Managementdienstleistungen, bei den 15. jährlichen Ventana Research Digital Leadership Awards als Finalist in der Kategorie „Office of Finance“ nominiert wurde. Serco wird für seinen innovativen Einsatz der Cadency-Plattform von Trintech zur Standardisierung und Automatisierung seiner Abstimmungs- und Finanzabschlussprozesse anerkannt.

„Automatisierung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer laufenden Finanzstrategie und unserer Vision, eine erstklassige Finanzfunktion zu werden“, so Paul Adams, Head of New Business & R2R bei Serco. „Durch die Automatisierung unserer Kontrollen können wir Fehler vermeiden, zusätzliches Vertrauen in unsere Berichterstattung gewinnen und sicherstellen, dass unsere Prozesse so effizient wie möglich ablaufen.“

Nach der erfolgreichen Einführung von Cadency hat Serco einen einheitlichen, standardisierten Ansatz für das Bilanzmanagement auf globaler Ebene realisiert. Dank der verstärkten Automatisierung und der Anwendung einer risikobasierten Strategie erfordern die Abstimmungen nun weniger manuellen Aufwand. Serco hat seit der Einführung der Automatisierung erhebliche Vorteile festgestellt, darunter:

- Verringerung des finanziellen Risikos, da die Genauigkeit der Berichterstattung verbessert wurde

- Verringerung der Fehlerquote

- Verringerung der manuellen Dateneingabe und der damit verbundenen menschlichen Fehler

- Höhere Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von Finanzdaten

- Verbesserte Entscheidungsfindung, da die Berichte genau, aktuell und in Echtzeit bereitgestellt werden

- Verbesserte Compliance-Verfahren