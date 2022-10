Der europäische Telekommunikationsanbieter Dstny übernimmt easybell in Deutschland, um eine gesamteuropäische Abdeckung zu erreichen

Die Übernahme des deutschen Unternehmens easybell ist ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie von Dstny und bereichert die Gruppe um das bevölkerungsreichste und wirtschaftsstärkste Land in der EU und neue Fähigkeiten in der Prozessautomatisierung und Onlinevermarktung.

"Mit easybell erschließen wir nicht nur Deutschland, einen der spannendsten Märkte in Europa. Wir gewinnen auch ein talentiertes Team außergewöhnlicher Menschen für unsere Gruppe. easybell ist mit einer radikal digitalen Denkweise und dem erfolgreichen Onlinevertrieb Wettbewerbern um Jahre voraus", sagt Daan De Wever, CEO der Dstny Group.

easybell zeichnet sich als innovativer und sehr erfahrener Betreiber von Telekommunikationsdiensten mit einem modernen Vertriebs- und Marketingansatz aus. Die erfolgreiche Kombination aus Partner- und Online-Vertrieb hat zu einem starken B2B-Wachstum geführt. Mit 28 Mio. € Umsatz, 75 Mitarbeiter:innen und voll automatisierten Prozessen ist easybell gut aufgestellt, um die Dstny-Aktivitäten in Deutschland zu führen und europaweit zu stärken.

"Dstny und easybell teilen die gleiche paneuropäische Vision, und durch den Beitritt zu Dstny können wir unseren Internationalisierungsprozess deutlich beschleunigen. Außerdem erhalten wir Zugang zu einem Produktportfolio, das uns heute und morgen als Innovationsführer in unseren Heimatmärkten positioniert", sagt Dr. Andreas Bahr, CEO von easybell.

"Die bisherigen Gesellschafter haben nach strategischen Partnern gesucht, um das beeindruckende Wachstum von easybell noch weiter zu beschleunigen", sagt Markus Hendrich, Vorstand der ecotel communication ag, dem bisherigen Mehrheitsgesellschafter von easybell. "Nach dem, was ich im Laufe des Prozesses erfahren habe, wird Dstny easybell helfen, noch schneller in andere europäische Märkte vorzudringen, während Dstny eine Präsenz in Deutschland erhält. ecotel wird langfristig ein Lieferant für easybell bleiben, so dass die Transaktion für alle Beteiligten von Vorteil ist.