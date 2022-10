SAP, Adidas, Varta – läuft die Jahresendrally schon?

Tagelang hielten sich die Aktienmärkte gegen hohe Zinsen relativ stabil oder konnten sogar zulegen. Nun kommen die Zinsen deutlich zurück und die Tech-Aktien treiben die Märkte an. Der DAX steigt nach seiner ifo-Schwäche wieder auf 13.000 Punkte. Die Nasdaq notiert um 11.600 Punkte. Die wichtigen 10-jährigen Zinsen fallen fallen um knapp 0,15 Prozentpunkte unter 4,1 Prozent. Das vorläufige Hoch liegt nun in diesem Jahr bei 4,34 Prozent. Wir halten es durchaus für denkbar, dass diese Marke nicht überschritten wird. Denn die Rezession rückt auch in den USA langsam an, drückt Inflation und Kauflaune. Am Dienstag zeigt sich das Konsumentenvertrauen schwächer, was genau im Sinne der FED ist. Wir diskutieren gleich ab 18.00 Uhr die Märkte. Hier im Webinar mit Robomarkets. Gerne anmelden bzw live einschalten. Heute mit Daniel und Franz-Georg. Wir freuen uns!