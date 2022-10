Wirtschaft Mehrheit der Deutschen will weniger heizen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine große Mehrheit der Deutschen versucht in diesem Herbst laut einer Umfrage, möglichst wenig zu heizen. Das ergab eine Erhebung von Forsa im Auftrag von RTL/ntv.



81 Prozent der Befragten gaben an, aufgrund der Energiekrise und der hohen Energiepreise ihren Verbrauch gedrosselt zu haben. 17 Prozent geben an, sie hätten genauso viel geheizt wie sonst bei diesen Temperaturen. Befragte in Ostdeutschland (72 Prozent) geben etwas seltener als die Westdeutschen (82 Prozent) an, in diesem Herbst bewusst darauf zu achten, weniger zu heizen.