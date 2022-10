Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Produkte der Flashforge Guider 3-Serie,

darunter der Guider 3-3D-Drucker und der Guider 3 Plus-3D-Drucker, können ab dem

20. Oktober 2022 bestellt werden. Interessenten wenden sich zur Bestellung bitte

an ihre lokalen Händler oder besuchen die offizielle Flashforge-Website.



Guider 3-Serie: für unterschiedliche Anwendungsanforderungen





Der Guider 3 und der Guider 3 Plus wurden für unterschiedlicheNutzungsanforderungen konzipiert. Der Guider 3 ist ein kostengünstiger,professioneller 3D-Drucker für die Kleinserienproduktion, der sich besonders für3D-Drucker in kleinen Unternehmen, Werkstätten und Bildungseinrichtungen eignet.Der Guider 3 Plus ist ein professioneller 3D-Drucker für ein schnellesPrototypen-Design von mittelgroßen und großen Figuren. Eine gute Option für dieHerstellung von Modellen für Kunst und Architektur.Guider 3-Serie: für bessere Produktivität und ModellqualitätDie Drucker der Guider 3-Serie verwenden die brandneue CoreXY-Struktur, die250-mm/s-Hochgeschwindigkeitsdruck und geräuscharmen Druck unterstützt, so dasskeine Abstriche bei der Druckgeschwindigkeit und der Druckqualität gemachtwerden müssen. Das bedeutet, dass ein solcher 3D-Drucker die Druckzeit um 40 bis60 % verkürzt und dennoch eine gute Druckgenauigkeit erreicht.Durch den Einsatz von 3D-Druckern der Guider 3-Serie können die Hersteller ihreProduktionskapazitäten auch bei begrenzter Produktionsfläche und begrenztemBudget ausbauen. Die 3D-Drucker der Guider 3-Serie verfügen über einleistungsfähiges Managementsystem, mit dem sich mehrere 3D-Drucker über einenRechner verwalten lassen. Außerdem können die Hersteller den Druckprozess jedesGeräts online verfolgen.Weitere FunktionenDie Guider 3-3D-Drucker gibt es mit zwei Arten von Bauplatten: mit Glasplatteund mit flexibler Stahlplatte. Die Glasplatte sorgt dafür, dass die ersteSchicht der gedruckten Modelle viel glatter wird; mit einer Schaufel lassen sichdie Modelle einfach abnehmen. Die flexible Stahlplatte ist magnetisch und lässtsich leicht von der Bauplattform abnehmen. Sie kann leicht gebogen werden, umgroße Modelle abzunehmen.Der Guider 3 Plus ist mit zwei gut abgedichteten Fächern ausgestattet, die alszwei Filament-Trocknungsboxen fungieren. Die Filamente können in einerversiegelten und trockenen Umgebung aufbewahrt werden, so dass sie weder währenddes Drucks noch danach feucht werden.Informationen zu FlashforgeDas Unternehmen Flashforge ist in der 3D-Druckbranche weltweit bekannt. Nebenden oben vorgestellten Produkten der Guider 3-Serie ist Flashforge auch stolzauf seine Produkte der Creator 4-Serie, seine hochwertigen 3D-Druckmaterialien,seine offiziellen, kostenlosen Slicer, die auf die Flashforge 3D-Druckerabgestimmt sind, und auf seinen guten Kundenservice. Das Unternehmen Flashforgehat es sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur digitalisierten Fertigung zuleisten und 3D-Drucklösungen für kleine und mittelständische Unternehmenanzubieten.