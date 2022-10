DOREAFAMILIE baut Expansionsteam aus (FOTO)

Berlin (ots) -



- verstärktes Expansionsteam im Spätsommer gestartet

- gesundes Wachstum durch komplexere Konzepte angestrebt

- klares Anforderungsprofil für künftige Pflegeeinrichtungen erarbeitet



"Wir bauen unser Expansionsteam aus und justieren auch unser Anforderungsprofil

für Bestands- und Neubauprojekte noch zielgenauer. Nach einer Zeit der

Konsolidierung und der Neuausrichtung interner Prozesse, streben wir nun wieder

jährlich ein gesundes Wachstum von 3 bis 5 neuen Pflegestandorten an. Mit Axel

Dietrich, einem langjährig erfahrenen Sozialmanager, der bisher seine

Erfahrungen als Regionalgeschäftsführer der DOREA FAMILIE eingebracht hat,

erhält Peter Hemmerling tatkräftige Unterstützung. Dieser verantwortet bereits

seit zwei Jahren erfolgreich unsere laufenden und künftigen Expansionsprojekte.

Wir haben gemeinsam viel vor", freut sich Stephan Demmerle, der Operative

Geschäftsführer der bundesweit tätigen DOREA FAMILIE.





Derzeit betreibt die Unternehmensgruppe mit Sitz in Berlin 76 stationärenPflegeeinrichtungen, zehn ambulante Dienste sowie Tagespflegen und Einrichtungendes Betreuten Wohnens. Sie versorgt damit rund 8.900 betreuungs- undhilfebedürftige Menschen in ganz Deutschland und beschäftigt gut 5.500Mitarbeitende."Unsere künftigen Vorhaben und Konzepte stellen sich umfangreicher undvielschichtiger dar als in den vergangenen Jahren", berichtet Peter Hemmerling."Sie werden aus der Verknüpfung der stationären und ambulanten Pflege, Angebotendes betreuten Wohnens und Einrichtungen der Tagespflege bestehen. Dies giltsowohl für Neubauprojekte wie auch für den Umbau von Bestandseinrichtungen. Wirhaben hierbei großes Augenmerk auf eine konzeptionelle Neuausrichtung gelegt undstecken viel Energie in die Weiterentwicklung der DOREA FAMILIE", so Hemmerling.Der Fokus der Suche nach Expansionsprojekten richte sich derzeit nicht nur aufdas erweiterte Umfeld bestehender Pflegeeinrichtungen der DOREA FAMILIE, sonderngrundsätzlich auf alle Bundesländer. "Wir haben den Auftrag des Vorstands undauch Unterstützung dabei, schnell agieren und entscheiden zu können. Das findeich sehr wichtig, um als verlässlicher Partner in die Gespräche mit Projekt- undBauträgern sowie Inverstoren gehen zu können. Wichtig bei der Prüfung vonAngeboten ist es Peter Hemmerling und mir, dass die baurechtlichen Fragenidealerweise bereits geklärt wurden. Das heißt für uns, dass eine Baugenehmigungvorliegt. Auch den Umbau ehemaliger Hotelimmobilien, die als Pflegeeinrichtunggenutzt werden könnten, ziehen wir künftig in Betracht. Dies auch, weil derzeitohnehin nur wenig Bestandsobjekte an Pflegeimmobilien auf dem Markt verfügbaroder für unsere Konzeptvorstellungen geeignet sind", fasst Axel Dietrich dieStrategie zusammen.Als Duo werden Peter Hemmerling und Axel Dietrich künftig auch alle zueröffnenden Standorte vom Personalsetting bis zum Übergang in den Regelbetriebbegleiten. "Für uns ist die gesamte Kette des Expansionsprozesses erst dannerfolgreich abgeschlossen, wenn die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eingezogensind und ein stabiles Team dahintersteht", stellt Stephan Demmerle heraus.Über die DOREAFAMILIE:Die Dorea GmbH, genannt DOREAFAMILIE, ist eine Unternehmensgruppe, welche seit2015 integrierte Pflegeangebote von der ambulanten über die stationäre Pflegebis hin zu spezialisierten Pflegeleistungen erbringt. In 76 stationärenEinrichtungen, zehn ambulanten Diensten sowie Tagespflegen und Einrichtungen desBetreuten Wohnens werden rund 8.900 pflege- und betreuungsbedürftige Menschenversorgt. Für die Unternehmensgruppe arbeiten etwas mehr als 5.500Mitarbeitende.http://www.doreafamilie.de