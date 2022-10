Global Times KPCh schließt wichtigen Kongress mit "Zuversicht, auf neuem Weg neue, größere Wunder zu schaffen" ab; Änderung der Parteiverfassung "ein Meilenstein von historischer Bedeutung"

Peking (ots/PRNewswire) - Der einwöchige 20. Nationale Kongress der

Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ist am Samstag in Peking erfolgreich zu

Ende gegangen. Der Kongress betonte, dass die Etablierung der zentralen Position

des Genossen Xi Jinping im Zentralkomitee der Partei und in der Partei insgesamt

sowie die führende Rolle des Xi Jinping-Gedankens zum Sozialismus chinesischer

Prägung für eine neue Ära die Verjüngung der chinesischen Nation auf einen

"unumkehrbaren historischen Kurs" gebracht hat.



