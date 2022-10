Grafbase kündigt Finanzierung in Höhe von 7,3 Millionen US-Dollar für den Aufbau der Datenplattform der Zukunft an

Seed-Runde wurde angeführt von Next47, mit Beteiligung von Alven, Uncorrelated Ventures und Angel-Investoren, einschließlich der CEOs von Vercel und Datadog sowie des ehemaligen CEO von GitHub

Mit der neuen Finanzierung unterstreicht Grafbase seine Ambition, der Standard für die Bereitstellung globaler schneller Backends zu werden.

STOCKHOLM, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Grafbase, die Datenplattform für Entwickler, gab heute bekannt, dass das Unternehmen insgesamt 7,3 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht hat. Die neue 5-Millionen-Dollar-Seed-Runde des Unternehmens wurde von Next4 7 angeführt, einer globalen Risikokapitalgesellschaft, die in kategoriedefinierende B2B-Unternehmen investiert. An der Finanzierungsrunde nahmen auch Alven, Uncorrelated Ventures und eine Gruppe renommierter Angel-Investoren teil, darunter der CEO von Vercel Guillermo Rauch, der CEO von Datadog Olivier Pomel, der Ex-CEO von GitHub Nat Friedman, der CEO von Netlify Mathias Biilmann Christensen und der CEO von Cockroach Labs Spencer Kimball.

Mit der neuen Finanzierung wird Grafbase seine Produktentwicklung beschleunigen und die Größe des Teams verdoppeln. Grafbase ist ein Remote-First-Unternehmen, dessen Produkte in Europa und den USA vertrieben werden und die ab sofort für Entwickler verfügbar sind.

Die Datenplattform für Entwickler

„Der Aufbau und die Bereitstellung von Backends ist seit Jahren komplex und zeitaufwändig. Wir haben Grafbase entwickelt, um die Bereitstellung von GraphQL-Backends nahtlos und blitzschnell zu gestalten. Mit Grafbase können Entwickler einen GraphQL-Endpunkt mit einem vollständigen Backend einschließlich API und Datenbank erstellen. Alle Projekte, die auf Grafbase bereitgestellt werden, verfügen über eine serverlose Datenbank, die nahtlos in jede GraphQL-API integriert ist. Auf diese Weise lassen sich Backend-Projekte von null bis auf Unternehmensgröße skalieren, die in jedem Maßstab kostengünstig sind", sagte Fredrik Björk, Gründer und CEO von Grafbase. „Wir freuen uns, so renommierte und gleichgesinnte Investoren für unsere Mission gewinnen zu können."