Neue Daten zeigen eine Abwärtsdynamik am Immobilienmarkt in den USA wie seit der Finanzkrise nicht mehr, nachdem die Zinsen so schnell so heftig gestiegen waren - für die Aktienmärkte ist das paradoxerweise eine gute Nachricht! Denn damit wird ein schneller Abschwung der US-Wirtschaft wahrscheinlicher - und damit dann auch eine Wende der Politik der US-Notenbank Fed. Daher die Aktienmärkte an der Wall Street heute höher, die Renditen und der Dollar mit einem Abverkauf. Aber Vorsicht: mit dem beginnenden Crash am Immobilienmarkt der USA kommt vermutlich eine ökonomische Lawine auf uns zu - so be carefull what you wish for! Die aktuelle Aufwärtsbewegung der Märkte aber ist wieder einmal der Weg des größten Schmerzes..

Hinweise aus Video:

1. Meloni kritisiert Anhebung der Zinsen durch die EZB

2. Ab morgen kann ihr Chef die Inflationsausgleichsprämie zahlen

