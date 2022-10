Adagio Medical gibt Start und Aufnahme der ersten Patienten in die PARALELL-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Leistung des CryoPulse(TM)-Kathetersystems für gepulste Feldablation und Feldkryoablation bei persistierendem Vorhofflimmern bekann

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Laguna Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - ein führender Innovator im Bereichder Katheterablationstechnologien für Vorhofflimmern (AF) und ventrikuläreTachykardie (VT), hat den ersten Eingriff mit der gepulsten Feldkryoablation(PFCA) bekannt gegeben, der mit dem Adagio CryoPulse(TM)-Kathetersystem imRahmen der klinischen Studie PARALELL ( P ulsed Field A blation and Pulsed FieldC R yo A b L ation in P E rsistent Atria L Fibri L ation), NCT #05408754,durchgeführt wurde. Der Eingriff wurde im St. Antonius-Krankenhaus Nieuwegein,Niederlande, von Lucas Boersma, MD, PhD, Professor am Amsterdam UMC,durchgeführt, der auch einer der Hauptprüfärzte der Studie ist."Die PFCA ist ein einzigartiges Ablationsverfahren, das aus einem 30-sekündigenULTC-Zyklus (Ultra-Niedrigtemperatur-Kryoablation) und einer gepulstenFeldablation (PFA) ganz am Ende des Zyklus mit einem einzigen Kathetersystembesteht", erklärte Dr. Boersma. "Die kürzlich durchgeführte ULTC-Studie hateinen neuen Maßstab für die Wirksamkeit der Ablation bei persistierendemVorhofflimmern gesetzt, denn sie ergab eine 85-prozentige Freiheit vonVorhofflimmern nach einem einzigen Eingriff, und die PARALELL-Studie wird dieLeistung der PFCA im Vergleich zu diesem Maßstab testen. Zusätzlich besteht derVorteil einer kürzeren Ablationszeit. Darüber hinaus ermöglicht dasStudienkonzept eine Randomisierung der Patienten für die PFCA oder die PFA, dieüber denselben Katheter verabreicht wird, um identische Läsionen mit ähnlichenEigenschaften zu erzeugen.""Die PFA hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit der Fachwelt fürElektrostimulation auf sich gezogen, da man sich davon sicherere und schnellereVerfahren erhofft, die auf der selektiven Wirkung auf die Herzmuskulatur imVergleich zu den derzeit vorherrschenden Punkt-für-Punkt-RF-Ablationen beruhen,und mehrere PFA-Systeme werden derzeit klinisch geprüft", so Dr. Atul Verma,außerordentlicher Professor und Direktor der Abteilung für Kardiologie am McGillUniversity Health Centre, mitverantwortlicher Studienleiter von PARALELL und einweltweit anerkannter Experte für PFA. "Physiologisch gesehen baut die PFCA aufder Gewebeselektivität der PFA auf, indem sie die elektrischen Felder auf dasHerzmuskelgewebe fokussiert, das durch eine kurzzeitige ULTC vorbehandelt wurde,um die Läsionstiefe zu maximieren und die Transmuralität zu gewährleisten, undindem sie eine isolierende Eisschicht zwischen den Elektroden und dem Blutbildet. Auf diese Weise werden die bei der herkömmlichen PFA beobachtetenMikrobläschen, das Einklemmen des Zwerchfellnervs und Muskelkontraktionenwirksam vermieden. Wir nutzen also die Vorteile der ULTC und der PFA