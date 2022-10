Die Internationale Design-Woche von Hebei eröffnet im November

Die neue moderne Stadt der Provinz Xiongan wird als Hauptveranstaltungsort dienen, während einige Aktivitäten auch in den Städten Shijiazhuang, Qinhuangdao und Dingzhou stattfinden werden.

SHIJIAZHUANG, China, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die 5. Internationale Design-Woche von Hebei findet vom 10. bis zum 16. November in der nordchinesischen Provinz Hebei statt, wobei die Niederlande das Ehrengastland sind.

Es werden eine Reihe von Aktivitäten am Hauptveranstaltungsort zu sehen sein, wie die Eröffnungszeremonie und Grundsatzreden, das Xiongan Design Forum, eine Austellung zu Innovation im Industriedesign, neue internationale Designprodukteinführungen, die dritte Ausgabe des Goldreed Industrial Design Award, der niederländische Design-Tag und die Design-Innovation-Touren. All dies mache die Design-Woche zu einer offenen Plattform für die internationale Design-Kooperation, mit Meetings, Ausstellungen und Preiszeremonien, so das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Hebei.

Das Xiongan Design Forum, die World Design Organization (WDO) und die World Design Week werden gemeinsam eine Reihe von Aktivitäten wie Grundsatzreden und Rundtischgespräche veranstalten.

Themen werden unter anderem die städtische Entwicklung, die industrielle Transformation, die neue Normalität von Produktion und Leben, neue Verbrauchstrends und nachhaltige Entwicklung sein. Führende Persönlichkeiten von inländischen und ausländischen Design-Institutionen, Fertigungsunternehmen und Universitäten werden dort sein, um bahnbrechende Design-Innovationsideen und -Trends zu interpretieren und zu diskutieren.

Unter der Überschrift „Internationale Design-Produktneuheiten" werden Top-Design-Unternehmen, Meister des Designs und Spitzendesigner aus dem In- und Ausland eingeladen, um neue Designs in Verbindung mit Modemarken und Fertigungsunternehmen zu präsentieren.

Darüber hinaus werden Vertreter von Herstellern, Plattformunternehmen, Inkubatoren und Finanzinstituten an der Konferenz teilnehmen, was Gelegenheiten für die Industrialisierung und die marktorientierte Kooperation zwischen den verschiedenen Seiten bietet und die Transformation von Designs in Produkte sowie die Etablierung von Design-Werten unterstützt.

Der ausländische Präsident des Goldreed Industrial Design Award, der WDO-Vorsitzende David Kusuma, und der chinesische Präsident der School of Design and Art der Universität Hunan, Professor He Renke, sowie weitere Gäste werden bei der Preisverleihung zugegen sein.