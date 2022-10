NINGBO, China, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Angesichts der rasanten Entwicklung der PV-Technologie vom p-Typ zum n-Typ erregen die Unterschiede in der Stromerzeugung mit den verschiedenen Zelltechnologieprodukten immer mehr Aufmerksamkeit. Die gängigsten Zelltechnologien sind heute PERC, TOPCon und HJT. Jede von ihnen hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, doch in der vergleichenden Forschung zur Stromerzeugung fehlt noch immer ein systematischer Vergleich des gesamten Lebenszyklus auf der Grundlage weltweiter Anwendungsszenarien.

Zu diesem Zweck erfasst Risen Energy Co., Ltd. die Kernparameter der drei oben genannten Technologien und misst die Stromerzeugung von Kraftwerken mit diesen drei verschiedenen Zelltechnologien über einen Lebenszyklus von 25 Jahren in 21 typischen Ländern und Regionen mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auf der ganzen Welt, um eine Vergleichskarte der weltweiten Stromerzeugungsgewinne zu erstellen.